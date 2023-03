Receita de pimenta-de-cheiro com pequi e recheio de porco

Modo de preparo

Prepare o recheio: em um processador, junte as carnes e processe até moer. Reserve. Prepare o tempura: em uma tigela, misture a água, a farinha, o amido e o sal. Reserve na geladeira. Prepare a calda: em uma panela em fogo baixo, misture o pequi e o licor e deixe por 15 minutos ou até evaporar o álcool. Reserve. Prepare a maionese: bata a gema e a mostarda no liquidificador até emulsionar. Vá acrescentando o óleo em fio, batendo até formar a maionese. Adicione as lascas e bata novamente. Reserve. Montagem: preaqueça o óleo em uma panela. Recheie as pimentas com a carne moída. Mergulhe as pimentas recheadas no tempura e frite sob imersão. Pincele a calda de pequi e sirva com a maionese.

*Receita cedida pela chef Bruna Martins, do restaurante Birosca