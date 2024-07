Dia do Chocolate: as melhores receitas de CLAUDIA Cozinha

O Dia Mundial do Chocolate, celebrado anualmente em 7 de julho, é um convite irresistível para se entregar aos sabores desse ingrediente.

Acredita-se que a data marque a chegada do chocolate ao continente europeu no século XV. Em 1502, Hernán Cortés, conquistador espanhol, apresentou o cacau ao rei Fernando de Aragão, introduzindo essa iguaria ao paladar europeu e abrindo caminho para a sua popularidade global.

Outra teoria sugere que a data coincide com a fundação da empresa Cadbury, em 7 de julho de 1847. John Cadbury, um confeiteiro inglês, revolucionou a produção de chocolate, tornando-o mais acessível e popular entre a população.

Para marcar a data, CLAUDIA Cozinha reuniu uma seleção das melhores receitas com chocolate em nosso site. Tem suflê, bolo recheado, torta e até babka! Confira a seguir esses doces e sobremesas irresistíveis para comemorar o Dia do Chocolate:

Receitas de doces e sobremesas com chocolate

Bolo de chocolate com cobertura e recheio

Recheada com camadas de brigadeiro e coberta com ganache, receita de sobremesa é perfeita para ocasiões especiais. Veja aqui.

Suflê de chocolate

Receita do restaurante Votre Brasserie, esse suflê clássico francês vale cada colherada! Aprenda a fazer.

Torta de chocolate com avelã

Confira o passo a passo desta receita perfeita para uma sobremesa com chocolate e avelã aos finais de semana.

Bolo de chocolate decorado

Fácil de fazer, esse bolo ganha uma decoração caprichada e serve até para festas. Veja como fazer.

Contrasto de chocolate com frutas vermelhas

Receita italiana da chef Silvia Percussi, essa sobremesa é fácil de fazer e você confere aqui todos os detalhes.

Bolo de chocolate com brigadeiro de cacau

Perfeito para fãs de chocolates intensos, esse bolo ganha cremosidade com o brigadeiro de cacau. Aprenda a fazer!

Bolinho de chocolate com zabaione

Feito com um zabaione de café, esse bolinho é uma ótima pedida para uma receita rápida. Veja o passo a passo.

Tarte de chocolate

Sofisticada, essa torta deixa qualquer mesa de doces mais bonita! Aprenda como fazer.

Babka de chocolate

Esse pão trançado e recheado com chocolate é perfeito para um café da tarde – veja o passo a passo.

Bolo de chocolate com nibs de cacau e caramelo de cupuaçu

O caramelo de cupuaçu traz acidez para esse bolo feito com chocolate e nibs. Confira como fazer.

Suflê de chocolate com avelã e calda de framboesa

Uma receita daquelas para agradar qualquer apaixonado por doces, esse suflê é irresistível. Saiba como fazer.

Bolo de chocolate e brigadeiro

Que tal um brigadeiro bem feito? Fica melhor ainda no recheio deste bolo espetacular! Confira aqui.

