Receita de suflê de chocolate da Votre Brasserie

Modo de preparo

Comece untando os ramequins com manteiga em ponto de pomada e açúcar refinado. Reserve os ramequins untados na geladeira. Em uma batedeira, bata as claras com o açúcar em velocidade máxima até que adquira um ponto bem firme e consistente. Em uma panela pequena, dilua o amido com o leite e leve ao fogo até que ferva e adquira uma consistência de creme. Fora do fogo, acrescente o chocolate e mexa bem até que derreta todo o chocolate. Reserve por 5 minutos, e quando a mistura estiver morna, adicione as gemas de ovo. Incorpore a mistura de chocolate com a clara em neve. Coloque a massa nos ramequins e asse em forno preaquecido a 160°C por 15 minutos. Sirva com sorvete de baunilha.

*Receita do chef Francisco Farah, do restaurante Votre Brasserie