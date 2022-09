Bolovo, tartare e mais de 10 receitas com ovo para variar o cardápio

Prático, versátil e democrático, o ovo é um ingrediente para sempre ter na geladeira. Com ele é possível fazer as mais diversas receitas, que vão do café da manhã, passando pelo brunch e até mesmo um jantar especial.

Com o ovo e suas diferentes maneiras de preparo (mollet, frito, cozido e até cru!) é possível criar receitas rapidinhas, mais elaboradas e até deliciosas refeições vegetarianas.

Abaixo você confere uma seleção de receitas práticas e saborosas com ovo para variar o cardápio da semana. Confira:

Ingredientes

5 tomates grandes

1 colher (sopa) de azeite

1 cebola roxa picada

1 dente de alho picado

1/4 xícara (chá) de vinho branco

2 colheres (sopa) de açúcar refinado

1 colher (sopa) de orégano

1 colher (chá) de páprica picante

2 folhas de louro

1 talo de salsão (ou aipo)

Sal e pimenta-do-reino a gosto

2 ovos

Folhas de manjericão a gosto

1 pão italiano para acompanhar

Modo de preparo

Coloque os tomates, um de cada vez, diretamente sobre a grelha do fogão em fogo baixo. Vá virando-o com a ajuda de uma pinça para que a pele do tomate queime por igual. Tire do fogo e retire a pele com cuidado, com o tomate ainda quente. Corte-o em pedaços e reserve. Em uma frigideira com o azeite, refogue a cebola até dourar. Adicione o alho e refogue mais um pouco. Despeje o vinho e misture. Acrescente o tomate e tempere com o açúcar, o orégano, a páprica, o louro, o salsão, sal e pimenta. Deixe cozinhar por cerca de dez minutos. Se necessário, vá adicionando água para não deixar o molho secar. Com uma colher de pau, faça duas cavidades no molho. Deposite em cada uma delas um ovo. Tempere com sal e pimenta. Tampe e deixe cozinhar por dois minutos, no máximo, se quiser as gemas moles – para gemas firmes, cozinhe por mais três minutos. Finalize com as folhas de manjericão e leve à mesa na própria panela, acompanhado de pão. *Receita cedida pela fotógrafa e food stylist Lili Fujiy

Steak Tartare

Ingredientes

Para o molho

1 colher (sopa) de mostarda dijon

1 colher (chá) de mostarda al’ancienne

1 colher (chá) de ketchup

1 colher (chá) de molho tabasco vermelho

1 colher (sopa) de azeite extravirgem

1 colher (sopa) de molho inglês

Para a carne

1 filé mignon angus fresco (de cerca de 100 gramas) fatiado em cubos pequenos (ponta da faca)

1 colher (sopa) de cebola roxa picada

1 colher (sopa) de pepino em conserva picado

1 ramo de salsinha picada

1 colher (sopa) de alcaparra em conserva picada

Sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

Para a montagem

1 gema de ovo de codorna crua*

Modo de preparo

Prepare o molho Em um bowl, misture as mostardas, ketchup, tabasco, o azeite e molho inglês. Reserve Prepare a carne Em outro bowl, coloque a carne e adicione a cebola roxa, pepino, salsinha, alcaparra, o sal e a pimenta. Junte o molho preparado previamente e misture bem. Montagem Monte a carne picada em um prato, como um bolinho, deixando um buraco ao meio para colocar a gema do ovo de codorna crua. Se preferir, pode misturar o ovo juntos aos temperos também. Sirva com batata frita ou torradas. *Receita cedida pela chef Gizely Rocha, do Seen São Paulo

*Para consumir a gema crua, é muito importante que o ovo seja fresco e de boa procedência

Ingredientes

1 gengibre médio

Suco de 1 laranja-pera

1 quilo de cenoura, sem casca, cortada em lâminas

2 colheres (sopa) de manteiga em temperatura ambiente

100 mililitros de creme de leite fresco

1 colher (sopa) de manteiga gelada

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Para a farofa

100 gramas de farinha de mandioca

1/2 colher (sopa) de manteiga

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Para o ovo mollet

1 colher (sopa) de vinagre de álcool

1 ovo

Folhas frescas de agrião baby

Modo de preparo

Rale o gengibre, esprema as raspas em uma peneira e misture com o suco de laranja. Em uma panela, refogue a cenoura na manteiga. Adicione o suco, cubra a panela com papel-alumínio, vedando bem, e deixe cozinhar em fogo baixo por 30 minutos ou até a cenoura ficar macia. Retire o papel-alumínio e mantenha em fogo baixo até secar todo o líquido. Transfira para o processador e bata com o creme de leite fresco e a manteiga gelada até que a mistura fique com textura lisa. Se necessário, junte mais creme de leite. Tempere com sal e pimenta. Prepare a farofa Em uma frigideira grande, leve ao fogo baixo a farinha de mandioca e metade da manteiga, mexendo, até incorporar bem os ingredientes. Acrescente o restante da manteiga e continue mexendo até obter uma farofa crocante e dourada. Tempere com sal e pimenta. Prepare o ovo mollet Em uma panela pequena com água fervente e o vinagre, coloque o ovo com cuidado. Cozinhe por seis minutos e transfira-o para uma tigela com água e gelo para interromper o cozimento. Descasque com cuidado e corte ao meio. Sirva o creme de cenoura com a farofa por cima, finalizando com o ovo e folhas de agrião. *Receita cedida pela fotógrafa e foodstylist Thamires Gomes

Ingredientes

1 beterraba média com casca

1 colher (sopa) de mostarda amarela

1 colher (sopa) de molho de soja (shoyu)

1 colher (sopa) de azeite

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1/4 cebola roxa cortada em cubos

1 gema de ovo crua*

Modo de preparo

Em uma assadeira, leve a beterraba, envolta em papel-alumínio, ao forno preaquecido a 200°C por 40 minutos ou até ficar macia. Espere amornar, descasque a beterraba e corte em cubos. Em uma tigela, junte a mostarda, o shoyu, o azeite, sal e pimenta, mexendo até obter uma mistura homogênea. Adicione a cebola e a beterraba e misture bem. Sirva com a gema crua e inteira por cima. *Receita cedida pela fotógrafa e food stylist Thamires Gomes

*Para consumir a gema crua, é muito importante que o ovo seja fresco e de boa procedência

Ingredientes

Para a mostarda

800 gramas de semente de mostarda

1 colher (chá) de sal

1 xícara (chá) de melado de cana

1 xícara (chá) de vinagre de maçã

Para o molho bechamel

2 xícaras (chá) de leite

1 folha de louro

1 pitada de noz-moscada

1 cebola pequena

1 cravo-da-índia

3 grãos de pimenta-do-reino

1 ramo de tomilho

1 colher (sopa) de farinha de trigo bem cheia

1 colher (sopa) de manteiga amolecida, bem cheia

Sal a gosto

Para a montagem

2 fatias de pão

1 xícara (chá) de queijo meia cura ralado grosso

3 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

1 colher (sopa) de mostarda l’ancienne artesanal, rasa

4 fatias de presunto cozido

3 colheres (sopa) de molho bechamel

1 ovo

1 fio de azeite

Flor de sal para finalizar

Modo de preparo

Prepare a mostarda Coloque os grãos de mostarda em um pote e cubra com água. Deixe na geladeira por 5 dias, trocando a água diariamente, até que a mostarda não esteja mais amarga e o líquido não esteja mais viscoso. Dilua o sal em 1 litro de água. Cubra as sementes de mostarda e deixe em local ventilado por 3 dias para fermentar. No terceiro dia, escorra a água e bata no liquidificador com o melado, vinagre de maçã, e, se necessário, acrescente um pouquinho de água. Ajuste o sal. Prepare o molho bechamel Coloque em uma panela o leite, a cebola e os temperos. Leve ao fogo e desligue logo antes da fervura. Deixe infusionar os sabores por pelo menos 30 minutos. Coe. Em outra panela, coloque a manteiga e a farinha. Leve ao fogo, mexendo sempre, até que se desprenda da panela. Continue mexendo com um fouet e acrescente, aos poucos, o leite aromatizado já frio. Incorpore totalmente antes de acrescentar mais leite. Misture tudo e volte ao fogo. Ajuste o sal. Montagem Ligue o forno na temperatura máxima. Em uma fatia de pão, espalhe o queijo meia cura, e sobre ele, coloque as fatias de presunto. Na segunda fatia, passe a mostarda e uma fina camada de bechamel. Coloque o lado do bechamel sobre o presunto. Cubra toda a superfície da segunda fatia com bechamel e polvilhe o queijo parmesão ralado. Leve ao forno até gratinar o queijo. Quando estiver quase pronto, aqueça uma frigideira, baixe o fogo para médio, coloque um fio de azeite e frite o ovo, cuidando para que a clara esteja toda opaca e a gema ainda molinha. Retire a croque do forno, coloque em um prato e, com a ajuda de uma espátula, transfira o ovo para cima da croque. Finalize com flor de sal. *Receita por Rafa Brito Pereira, da padaria carioca Slow Bakery

Ingredientes

Para a farofa

200 gramas de farinha de milho em flocos

50 gramas de manteiga

sal a gosto

100 gramas de pele de porco

20 gramas de bicarbonato de sódio

Para a espuma de requeijão

300 gramas de requeijão de corte

100 gramas de creme de leite

Sal a gosto

Para o óleo de poejo

200 gramas de óleo de milho

1 maço de poejo

Para o curau

5 espigas de milho verde

350 gramas de leite

Montagem

2 ovos caipiras

20 gramas de óleo de milho

Mix de brotos

Pimenta-do-reino a gosto

Pimenta baniwa ou outra pimenta em pó a gosto

Modo de preparo

Prepare a farofa de torresmo Deixar as peles no bicarbonato de sódio por 12h na geladeira. Cortar o torresmo em tiras e levar para derreter na panela em fogo baixo, frite até que as peles estejam pururucadas e crocantes. Coar e reservar os torresmos. Em uma frigideira adicione a manteiga e a farinha de flocos de milho, toste a farinha até ficar bem crocante, adicione sal e finalize com o torresmo picado. Reserve. Prepare a espuma de requeijão defumado Acenda na boca do fogão o pedaço de carvão. Em um bowl, adicione o creme de leite e dentro dele adicione o pedaço de carvão aceso na boca do fogão. Após adicionar o carvão tampe rapidamente o recipiente com papel alumínio e plástico filme, tentando manter o máximo que puder a fumaça dentro do recipiente. Descansar por 15 min, coar o liquido, levar o creme para o fogo e adicionar o requeijão, até que fique homogêneo. (Caso necessário processe no liquidificador). Adicionar o creme em um sifão culinário e adicionar uma carga de nitrogênio. Reservar aquecido. Prepare o óleo de poejo Em um liquidificador, adicione o óleo e o poejo, processe por aproximadamente 5 minutos e coe. Reserve o óleo de poejo filtrado. Prepare o curau Debulhe o milho cru e processe com 300 gramas de leite. Coe e leve o líquido ao fogo médio. Cozinhe até que o líquido vire um purê denso. Em um liquidificador adicione o curau, o óleo de poejo, o restante do leite (50 gramas) e sal a gosto. Processe até ficar homogêneo. Montagem Em uma frigideira antiaderente com óleo, frite o ovo em fogo baixo até que a clara fique completamente cozida e a gema mole. Em um prato fundo, comece espalhando uma fina camada de curau de poejo, sobreponha com farofa de torresmo, ovo frito e finalize com a espuma ao redor da gema do ovo. Finalize com pimenta, brotos e flores. *Receita dos chefs Giovanna Perrone e Rodrigo Aguiar, da Casa Rios

Ingredientes

Para o molho de tomate

10 tomates médios

1 cenoura

1 beterraba

2 unidades de cebola roxa

4 dentes de alho

2 ramos de tomilho

1 ramo de alecrim

Azeite a gosto

Sal e pimenta-do-reino

Para a montagem

3⁄4 xícaras (chá) de molho de tomate (suficiente para cobrir o fundo, com 1cm de altura)

1 ovo

1/2 xícara (chá) de mix de cogumelos cortados em pedaços grandes

Azeite a gosto

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 fatia de pão com 3 a 4cm de espessura

Modo de preparo

Prepare o molho de tomate Preaqueça o forno a 180°C. Lave e corte os vegetais em tamanhos similares. Descasque o alho. Coloque tudo em uma assadeira, regando com azeite e temperando com sal e pimenta. Tampe. Leve ao forno por cerca de 25 minutos. Quando os vegetais começarem a ficar macios, destampe (cuidado com o vapor), suba a temperatura do forno para 200°C e deixe os vegetais dourarem bem, ficando bem macios. Deixe esfriar. Retire os galhos das ervas e bata no liquidificador. Coloque em uma panela e deixe reduzir até ficar mais consistente. Ajuste o sal. Montagem Coloque a panelinha com o molho no fogo médio, coloque o ovo sobre o molho e tempere com sal e pimenta. Enquanto o ovo cozinha, aqueça uma frigideira, coloque azeite e salteie os cogumelos até dourarem. Retire e tempere com sal e pimenta. Coloque na lateral da panelinha quando a clara estiver opaca e a gema ainda mole. Sirva com uma fatia de pão aquecido na frigideira, chapa ou torradeira. *Receita por Rafa Brito Pereira, da padaria carioca Slow Bakery

Cocotte de ovo

Ingredientes

2 colheres (sopa) de ervilha

1 pitada de sal

2 fatias de peito de peru em tiras

2 ovos

1 colher (sopa) de creme de leite

Sal e noz-moscada a gosto

1 fatia de pão de forma

Modo de preparo

Escorra bem a ervilha e coloque no fundo de uma tigela refratária individual e tempere com uma pitada do sal (reserve algumas para finalizar). Acrescente o peito de peru cortado em tiras, quebre os ovos por cima e, por último, junte o creme de leite. Tempere com o sal e a noz-moscada. Não é preciso misturar. Decore com algumas ervilhas. Coloque a tigelinha (cocotte ou ramequim) numa assadeira com água até a metade e asse em banho-maria por 20 minutos no forno preaquecido a 180 ºC. No micro-ondas, fica pronta em 3 minutos (ou 2, se preferir a gema molinha). Sirva com o pão aquecido no forno.

Vinagrete cremoso de ovos

Ingredientes

4 ovos cozidos sem casca

4 colheres (sopa) de ricota

4 colheres (sopa) de azeite

1 tomate não muito maduro sem caroço picado bem pequeno

3 colheres (sopa) de azeitonas verdes bem picada

1/2 pimentão verde picado bem pequeno

1 cebola branca pequena picada

Sal a gosto

Torradas para servir

Modo de preparo

Separe as gemas das claras e faça um creme com as gemas bem amassadas, ricota, azeite e caldo de limão. Reserve. Pique as claras em pedacinhos bem pequenos e junte às claras picadas o tomate, azeitonas, pimentão e a cebola. Junte tudo com o creme de gemas e coloque uma pitada de sal, se necessário. Acomode o vinagrete em um recipiente de vidro e sirva com torradas.

Ingredientes

1/2 xícara (chá) de queijo grana padano ralado

12 ovos de codorna

1/2 xícara (chá) de carne de sol desfiada

Óleo para fritar

1 colher (sopa) de azeite trufado

Flor de sal a gosto

Modo de preparo

Coloque o queijo ralado em forminhas de silicone ou antiaderentes e leve ao forno preaquecido por 7 minutos a 160°C. Retire do forno, deixe esfriar, desenforme e reserve. Unte forminhas de silicone com azeite. Quebre os ovinhos de codorna e coloque um em cada cavidade da forminha e leve ao forno preaquecido a 160°C por 5 minutos. Retire, aguarde resfriar e reserve. Em uma panela, frite a carne de sol em óleo por imersão até ficar crocante. Coloque sobre papel absorvente para retirar o excesso de gordura. Reserve. Montagem Coloque as moedas de grana padano em um prato, por cima os ovinhos de codorna, o crispy de carne de sol e finalize cada um com um pouco de azeite trufado e flor de sal. *Receita cedida pelo chef Picuí

Ingredientes

2 colheres (sopa) de óleo de gergelim

1 xícara (chá) de arroz basmati cozido

1 colher (sopa) de aspargo picado

1 colher (sopa) de cenoura cortada em cubinhos

1 colher (sopa) de brócolis picados

1 colher (sopa) de amendoim

1 colher (sopa) de camarão cinza limpo, cozido e picado

1 colher (sopa) de molho de soja (shoyu)

2 unidades de camarão rosa grandes limpos

1 ovo

1 colher (sopa) de cebola frita crocante

1 colher (sopa) de alho frito crocante

1 pepino em conserva fatiado fininho

1 colher (chá) de sementes de gergelim brancas

1 colher (chá) de sementes de gergelim pretas

1 colher (sopa) de molho teriyaki

1 colher (sopa) de pimenta sriracha

1/2 colher (chá) de cebolinha (francesa ou cebolete) picada

Modo de preparo

Em uma panela wok, aqueça em fogo alto o óleo de gergelim. Adicione o arroz cozido, os vegetais, o amendoim e o camarão-cinza. Cozinhe, mexendo, até que os legumes fiquem macios. Junte o shoyu e misture. Reserve. Em uma frigideira, grelhe os camarões-rosa até ficarem dourados. Em uma panela com água fervente, cozinhe o ovo por seis minutos. Retire e passe por água gelada. Espere esfriar, descasque e reserve (o ovo deverá ficar com a gema mole). Em um bowl, disponha o arroz temperado. Cubra com a cebola e o alho crocantes, o pepino de um lado e os camarões grandes de outro. Salpique com o mix de gergelim e coloque no centro o ovo cortado ao meio. Finalize com o molho teriyaki, a pimenta sriracha e a cebolinha francesa. *Receita por Felipe Scarpa e Carlos Henrique Gomes, do Botanikafé

Ingredientes

500 gramas de carne moída crua

300 gramas de cuscuz nordestino cozido no vapor

1 cebola pequena ralada

2 dentes de alho picados

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Coentro a gosto

Salsinha a gosto

15 unidades de ovo de codorna cozidos por 2 minutos e descascados

1 ovo batido para empanar

Farinha panko para empanar

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a carne moída com o cuscuz, a cebola, o alho, o sal, a pimenta, o coentro e a salsinha até formar uma massa uniforme. Faça 15 bolinhas e recheie cada uma com um ovo de codorna. Passe no ovo batido e na farinha e frite em imersão com o óleo a 180°C. Se desejar, sirva com vinagrete de tomate. *Receita da culinarista Amanda Vasconcelos (Casa Tucupi)

Ingredientes

1 kg de açúcar refinado

2 xícaras (chá) de água

2 colheres (chá) de essência de baunilha

2 colheres (chá) de manteiga

6 ovos

6 gemas

4 xícaras (chá) de coco fresco ralado

Modo de preparo

Faça uma calda com o açúcar e a água, em ponto de fio brando. Desligue o fogo e acrescente a manteiga ou margarina, e a baunilha. Não mexa: deixe a manteiga e a baunilha misturarem sozinhas. Deixe esfriar e então junte os ovos e as gemas, um a um. Misture bem. Adicione o coco e misture bem. Unte uma fôrma redonda de 22 cm de diâmetro com manteiga, e polvilhe com açúcar. Despeje tudo na fôrma. Asse em forno preaquecido, em temperatura moderada (170º), por 40 minutos, em banho-maria (ou até que, ao enfiar um palito, ele saia limpo). Atenção: só desenforme o quindão depois que estiver frio.