Modo de preparo

500 gramas de carne moída crua

300 gramas de cuscuz cozido no vapor

1 cebola pequena ralada

2 dentes de alho picados

Sal, pimenta-do-reino, coentro e salsinha a gosto

15 ovos de codorna cozidos por 2 minutos e descascados

1 ovo batido para empanar

Farinha panko para empanar

Óleo para fritar

Em uma tigela, misture a carne moída com o cuscuz, a cebola, o alho, o sal, a pimenta, o coentro e a salsinha até formar uma massa uniforme. Faça 15 bolinhas e recheie cada uma com um ovo de codorna. Passe no ovo batido e na farinha e frite em imersão com o óleo a 180°C. Se desejar, sirva com vinagrete de tomate.

*Receita da culinarista Amanda Vasconcelos (Bolovo de baixaria, taça da felicidade e outras receitas típicas do Acre)