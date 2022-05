Crostini de banana-da-terra, moedas de grana padano e croquetas de siri

Modo de preparo

Crostini de banana-da-terra

Em um bowl, adicione as castanhas, as nozes, a tâmara, o damasco e envolva com o mel. Reserve. Com um cortador redondo de 3,5cm de diâmetro, corte o pão de forma em 10 discos. Pincele cada fatia com manteiga de garrafa dos dois lados e leve ao forno preaquecido a 180°C até ficar crocante, com cuidado para não torrar. Reserve. Corte a banana em 10 fatias de 1cm de altura e corte com o mesmo cortador do pão para ficar no mesmo diâmetro. Corte os discos de queijo manteiga em 10 partes com o mesmo cortador do pão e deixe com 1cm de espessura. Montagem Em uma fôrma, posicione as rodelinhas de pão. Por cima de cada uma, coloque um disco de banana. Depois, posicione o queijo e leve ao forno preaquecido a 180°C até derreter. Se preferir, doure o queijo com um maçarico. Finalize com a mistura de castanhas e mel.

Moedas de grana padano com ovo de codorna

Coloque o queijo ralado em forminhas de silicone ou antiaderentes e leve ao forno preaquecido por 7 minutos a 160°C. Retire do forno, deixe esfriar, desinforme e reserve. Unte forminhas de silicone com azeite. Quebre os ovinhos de codorna e coloque um em cada cavidade da forminha e leve ao forno preaquecido a 160°C por 5 minutos. Retire, aguarde resfriar e reserve. Em uma panela, frite a carne de sol em óleo por imersão até ficar crocante. Coloque sobre papel absorvente para retirar o excesso de gordura. Reserve. Montagem Coloque as moedas de grana padano em um prato, por cima os ovinhos de codorna, o crispy de carne de sol e finalize cada um com um pouco de azeite trufado e flor de sal.

Croquetas de siri

Prepare o aioli Bata todos os ingredientes no liquidificador até que adquira uma consistência cremosa. Reserve na geladeira. Prepare as croquetas Em uma panela, aqueça o azeite e coloque o alho para refogar, acrescente a cebola refogando mais um pouco sem deixar dourar. Coloque os pimentões nesse refogado e deixe cozinhar até ficar totalmente murcho. Acrescente o leite de coco e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 25 minutos, mexendo sempre. Acrescente o siri, o extrato de tomate, a salsinha e as pimentas, misture bem ao refogado e deixe cozinhar por 10 minutos ou até ficar bem sequinho. Se necessário, ajuste o sal. Coloque a mistura em forminhas de silicone pequenas e leve ao freezer para congelar. Depois de congelados, desenforme e empane as croquetes. Passe na farinha de trigo, nos ovos e depois na farinha panko. Frite em óleo por imersão e deixe escorrer o excesso de gordura em papel. Sirva as croquetas com um pouco do aioli em cada uma.

*Receitas do chef Wanderson Medeiros (Picuí)