Nasi goreng

Modo de preparo

2 colheres (sopa) de óleo de gergelim

1 xícara de arroz basmati cozido

1 colher (sopa) de aspargo picado

1 colher (sopa) de cenoura cortada em cubinhos

1 colher (sopa) de brócolis picados

1 colher (sopa) de amendoim

1 colher (sopa) de camarão-cinza limpo, cozido e picado

1 colher (sopa) de shoyu

2 camarões-rosa grandes limpos

1 ovo

1 colher (sopa) de cebola frita crocante

1 colher (sopa) de alho frito crocante

1 pepino em conserva fatiado fininho

1 colher (chá) de semente de gergelim branca

1 colher (chá) de semente de gergelim preta

1 colher (sopa) de molho teriyaki

1 colher (sopa) de pimenta sriracha

1/2 colher (chá) de cebolinha francesa picada

Em uma panela wok, aqueça em fogo alto o óleo de gergelim. Adicione o arroz cozido, os vegetais, o amendoim e o camarão-cinza. Cozinhe, mexendo, até que os legumes fiquem macios. Junte o shoyu e misture. Reserve. Em uma frigideira, grelhe os camarões-rosa até ficarem dourados. Em uma panela com água fervente, cozinhe o ovo por seis minutos. Retire e passe por água gelada. Espere esfriar, descasque e reserve (o ovo deverá ficar com a gema mole). Em um bowl, disponha o arroz temperado. Cubra com a cebola e o alho crocantes, o pepino de um lado e os camarões grandes de outro. Salpique com o mix de gergelim e coloque no centro o ovo cortado ao meio. Finalize com o molho teriyaki, a pimenta sriracha e a cebolinha francesa.

*Receita por Felipe Scarpa e Carlos Henrique Gomes, do Botanikafé (veja mais receitas)