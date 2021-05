Modo de preparo

Faça uma calda com o açúcar e a água, em ponto de fio brando. Desligue o fogo e acrescente a manteiga ou margarina, e a baunilha. Não mexa: deixe a manteiga e a baunilha misturarem sozinhas. Deixe esfriar e então junte os ovos e as gemas, um a um. Misture bem. Adicione o coco e misture bem. Unte uma fôrma redonda de 22 cm de diâmetro com manteiga, e polvilhe com açúcar. Despeje tudo na fôrma. Asse em forno preaquecido, em temperatura moderada (170º), por 40 minutos, em banho-maria (ou até que, ao enfiar um palito, ele saia limpo). Atenção: só desenforme o quindão depois que estiver frio.