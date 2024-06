Picolé, mousse, torta e mais: receitas irresistíveis com morango

O morango é uma fruta deliciosa e versátil que pode ser utilizada em diversas receitas, desde sobremesas refrescantes até pratos mais elaborados. Além de saboroso, o morango também é rico em vitaminas e minerais, o que o torna um alimento nutritivo e saudável.

A seguir, reunimos uma seleção de receitas irresistíveis com morango, para todos os gostos e ocasiões. Confira picolés refrescantes, mousses cremosas, torta com calda brilhante e muitas outra opções para impressionar à mesa!



RECEITAS COM MORANGO

Receita de salada primavera de tomate, morango e queijo parmesão

Que tal uma salada bem colorida? Esta ganha um toque agridoce e mais saboroso com o morango; aprenda a fazer.

Receita de arroz doce de baunilha com morangos

O clássico arroz doce ganha mais textura e um toque cítrico com os morangos na brasa. Veja como fazer.

Receita de calda de morango para sobremesas

Essa receita de calda de morango é perfeita para incrementar bolos simples e sobremesas com chocolate! Veja o passo a passo.

Continua após a publicidade

Receita de crepe de morangos assados ao vinho

Fácil de fazer, essa receita leva poucos ingredientes e é uma boa pedida para o café da manhã ou sobremesa – veja aqui.

Receita de torta de morango com calda brilhante

Um clássico das padarias, essa receita caseira fica uma delícia! Aprenda aqui a fazer.

Continua após a publicidade

Receita de taça da felicidade (com pudim de leite condensado)

Feita com pudim, creme e morangos, essa sobremesa é perfeita para finalizar uma refeição especial. Aprenda a fazer.

Receita de bruschetta de morango com redução de vinagre balsâmico

Sofisticada e saborosa, essa receita é um ótimo aperitivo para abrir o apetite; veja o passo a passo.

Continua após a publicidade

Receita de picolé de mousse de morango

Refrescante e feito com apenas três ingredientes, esse picolé é uma boa receita para fazer com a criançada! Veja o passo a passo.

Receita de morango com chantili de limão-siciliano

Com apresentação delicada, essa taça de morango rende uma sobremesa que impressiona à mesa. Confira aqui.

Continua após a publicidade

Receita do Drink Frozé

Feito com morangos, limão-siciliano, espumante e licor de cereja, esse drink tem sabor de celebração. Confira aqui.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.