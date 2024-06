Ao estilo Bridgerton: receitas de comidinhas para um chá da tarde

Que tal trazer o charme da alta sociedade londrina para sua casa com um chá da tarde inspirado em Bridgerton? Em alta, o seriado da Netflix pode ser uma grande inspiração para fazer uma refeição guiada pela atmosfera romântica da história: com suas porcelanas, biscoitinhos, chá inglês e, claro, muita elegância.

Nova temporada de Bridgerton

A segunda parte da 3ª temporada de Bridgerton estreia nesta quinta, 13 de junho, trazendo os tão aguardados quatro episódios finais. Desde seu lançamento, no mês passado, a estreia da temporada foi um sucesso: ocupou o 1° lugar do ranking em 78 países e teve mais de 45 milhões de visualizações apenas na primeira semana.

Em alta não apenas no streaming, mas também nas redes sociais, Bridgerton é um dos assuntos mais buscados na plataforma Pinterest, onde os usuários estão buscando inspiração para trazer a estética do seriado para a vida real. Entre os assuntos mais procurados é como fazer um clássico chá da tarde como da série de TV.

A seguir você confere receitas para reproduzir esse momento tão lúdico e apaixonante da série em casa. Confira:

RECEITAS PARA UM CHÁ DA TARDE

Madeleines

*Receita da chef Vanessa Trefois

Ingredientes

12 colheres (sopa) de manteiga sem sal em ponto pomada

1 xícara (chá) de açúcar refinado bem cheia

10 unidades de ovo

2 unidades de limão-siciliano (só as raspas)

1 xícara (chá) de farinha de trigo bem cheia

1 colher (sobremesa) de fermento em pó

300 gramas de cobertura de chocolate branco

100 gramas de farinha de pistache

Farinha de pistache para untar

Continua após a publicidade

Modo de preparo

Em uma batedeira ou a mão, bata a manteiga com o açúcar até ficar uma massa homogênea e esbranquiçada. Acrescente os ovos e as raspas de limão e mexa. Por último, adicione a farinha e o fermento, misturando delicadamente. Unte as formas e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 10 minutos ou até que esteja cozido. Reserve. Coloque o chocolate em uma tigela e derreta no micro-ondas ou em banho-maria. Banhe metade da madeleine e polvilhe a farinha de pistache. Disponha no papel-manteiga até o chocolate endurecer.

Macaron de amêndoa

Ingredientes

3 1/2 xícara (chá) de açúcar de confeiteiro

1 1/3 xícara (chá) de amêndoas inteiras e sem pele

1/3 xícara (chá) de cacau em pó em pó

6 ovo grandes (só as claras)

1 colher (sopa) de açúcar

Modo de preparo

Aqueça o forno em temperatura média (170 ºC a 190 ºC). No processador, pulse duas xícaras (chá) do açúcar de confeiteiro com as amêndoas até obter uma farinha homogênea. Junte o cacau em pó, o açúcar de confeiteiro restante e pulse até ficar homogêneo e obter uma farofa fina. Na batedeira, bata as claras até espumarem. Junte o açúcar e bata até obter picos firmes. Junte as claras batidas à farofa de amêndoas em quatro adições, misturando cuidadosamente com uma colher ou espátula. Transfira uma porção da massa para o saco de confeitar com bico liso. Distribua montinhos de massa sobre a assadeira grande forrada com papel-manteiga. Deixe um espaço de 2,5 cm entre os montinhos de massa. Leve ao forno por 10 minutos ou até que os biscoitos cresçam e, ao serem tocados, não se grudem na ponta dos dedos. Retire do forno e deixe amornar. Quando esfriar, remova-os da assadeira com a ajuda de uma espátula fina e transfira para uma assadeira ou travessa. Deixe esfriar e repita o processo com o restante da massa.

Alfajorcito

*Receita da chef Paola Carosella

Ingredientes

Para a ganache

250 gramas de chocolate amargo 70%

300 gramas de doce de leite

Para a massa

250 gramas de manteiga em cubos

110 gramas de açúcar refinado

2 unidades de laranja, apenas as raspas

1 ovo

2 gemas

200 gramas de avelã , sem casca, triturada

300 gramas de farinha de trigo

200 gramas de fubá ou farinha de milho

1 pitada de sal

Modo de preparo

Prepare a ganache Em uma tigela, derreta o chocolate em banho-maria. Junte o doce de leite, misture e reserve na geladeira. Prepare a massa Em uma tigela, bata com um fouet a manteiga e o açúcar até obter uma mistura branca e cremosa. Adicione as raspas de laranja, o ovo e as gemas e misture. Em outra tigela, misture a avelã, a farinha de trigo e o fubá. Junte os ingredientes secos aos molhados e acrescente o sal. Cubra com filme plástico e deixe gelar por uma hora. Abra a massa com um rolo até ficar fininha. Corte em discos de 3 centímetros de diâmetro. Em uma assadeira untada com manteiga e polvilhada com farinha, leve-os ao forno preaquecido a 170ºC por oito minutos ou até dourar. Deixe esfriar. Distribua a ganache de doce de leite sobre metade dos discos (cerca de 1 colher chá por unidade). Cubra com os outros discos. Sirva com café.

Continua após a publicidade

Sonho de padaria

*Receita da chef Ana Luiza Trajano

Ingredientes

1/2 copo de leite morno

2 unidades de ovo

1/4 copo de óleo de milho

2 ½ colheres (sopa) de açúcar granulado

1/2 colher (sopa) de fermento biológico seco

4 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 litro de óleo de milho para fritar

Para o recheio

2 unidades de ovo

5 xícaras (chá) de leite

1 xícara (chá) de açúcar granulado

1/2 xícara (chá) de amido de milho

1 colher (sopa) de manteiga

1 fava de baunilha ou 5 gotas de essência de baunilha

Modo de preparo

Prepare a massa Bata no liquidificador o leite, os ovos, o óleo e o açúcar até a mistura ficar homogênea. Transfira para uma tigela, adicione o fermento e a farinha aos poucos, até a massa ficar elástica e lisa. Cubra e deixe descansar por 20 minutos. Separe em 10 bolas de mesmo tamanho, boleie deixando a massa lisa e deixe descansar por mais 30 minutos ou até dobrar de tamanho. Em uma panela com óleo moderadamente quente, frite os sonhos até dourarem. Prepare o recheio Na batedeira, bata os ovos até dobrarem de tamanho. Reserve. Leve o leite e o açúcar para ferver em fogo baixo. Adicione o amido até diluir. Acrescente, aos poucos, o leite aos ovos e volte ao fogo brando até engrossar. Tire do fogo, junte a manteiga e a baunilha. Espere esfriar, corte os sonhos e recheie.

Naked cake de baunilha com frutas vermelhas

*Receita da confeiteira Isabela Akkari

Ingredientes

50 mililitros de leite de castanhas de caju

1 colher (sopa) de extrato de baunilha

200 gramas de farinha sem glúten

70 gramas de farinha farinha de teff (ou qualquer outra integral e sem glúten, como a de sorgo, amaranto ou arroz)

3 colheres (chá) de fermento químico em pó

160 mililitros de óleo de coco

180 gramas de açúcar demerara

2 ovos

Para o creme

400 mililitros de leite de coco

360 gramas de cream cheese zero lactose

300 gramas de iogurte grego zero lactose

Frutas vermelhas frescas (mirtilo, framboesa, groselha, amora…) para decorar



Modo de preparo

Em uma tigela, misture o leite de castanha de caju, a baunilha e 80 mililitros de água. Reserve. Em outra tigela, misture as farinhas e o fermento. Reserve. Na batedeira, bata o óleo de coco com o açúcar por três minutos ou até atingir consistência firme. Acrescente os ovos, um a um, e bata bem. Vá adicionando, aos poucos, a mistura de farinha e a de líquidos, alternando-as. Bata até obter uma massa homogênea. Divida-a entre três fôrmas untadas com óleo de coco, polvilhadas com farinha sem glúten e forradas com papel-manteiga no fundo. Leve-as ao forno preaquecido a 170ºC por meia hora ou até que, ao enfiar um palito na massa, ele saia seco. Espere esfriar, desenforme e envolva cada massa em filme plástico. Leve à geladeira por pelo menos uma hora para firmar. Prepare o creme Na batedeira, bata o leite de coco, o cream cheese e o iogurte até obter uma mistura homogênea. Retire o filme plástico das massas. Cubra uma delas com o creme de baunilha, alisando a superfície com uma espátula. Repita o procedimento com as demais massas – o ideal é que o creme caia um pouco pelas beiradas. Decore a gosto com as frutas vermelhas.

Continua após a publicidade

Figo toast

*Receita por Felipe Scarpa e Carlos Henrique Gomes, do Botanikafé

Ingredientes

1 fatia de pão de fermentação natural

2 colheres (sopa) de queijo de ovelha (bem cheias)

1 figo fresco, com casca, cortado em seis fatias

2 unidades de castanha-do-pará

3 unidades de castanha de caju

4 amêndoas

1 colher (sobremesa) de sementes de girassol

1 colher (sobremesa) de sementes de abóbora

1 ramo de alecrim

1 colher (sopa) de mel

Modo de preparo

Em uma frigideira preaquecida, toste o pão dos dois lados até ficar crocante e dourado, mas macio por dentro. Transfira a torrada para um prato e espalhe sobre ela o queijo de ovelha. Distribua o figo e o mix de nuts por cima. Adicione as folhas de alecrim e finalize com mel.

Muffin de tomate assado com queijo de cabra

Ingredientes

18 unidades de tomate cereja orgânico

1 fio de azeite extra virgem

a gosto sal e pimenta-do-reino

1/2 xícara (chá) de leite

1/2 xícara (chá) de folha de manjericão

4 colheres (sopa) de manteiga

2 ovos caipiras orgânicos

1/2 xícara (chá) de farinha de trigo integral

1 xícara (chá) de farinha de trigo

2 colheres (chá) de fermento químico em pó

1 1/2 colher (chá) de sal marinho

1 colher (sopa) de açúcar demerara

1/2 xícara (chá) de queijo de cabra em cubinhos

Modo de preparo

Em uma assadeira, disponha os tomates e tempere-os com o azeite, sal e pimenta. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 30 minutos ou até que murchem e fiquem dourados. Reserve. Em uma panela, leve ao fogo alto o leite com o manjericão até levantar fervura. Desligue o fogo, junte a manteiga e misture energicamente até derreter e incorporar. Acrescente os ovos e misture. Reserve. Em uma tigela, passe por uma peneira as farinhas, o fermento e o sal marinho. Adicione à mistura de leite e mexa até incorporar. Junte o açúcar, o queijo e o tomate assado. Distribua a massa entre oito forminhas para muffin (ou em assadeira própria). Em uma assadeira, leve-as ao forno preaquecido a 180ºC por 30 minutos ou até ficarem ligeiramente dourados e estufados. Retire e deixe amornar. Desenforme e sirva em temperatura ambiente.

Continua após a publicidade

Choux cream de matchá

*Receita do chef Cesar Yukio, da Hanami Confeitaria

Ingredientes

Para o crumble

100 gramas de farinha de trigo

100 gramas de açúcar cristal

85g de gramas de manteiga sem sal

Para a massa

125 gramas de leite integral

100 gramas de manteiga sem sal

1 grama de açúcar refinado

1 grama de sal

150 gramas de farinha de trigo

4 ovos grandes

Para o recheio

300 mililitros de leite integral

15 gramas de chá verde em pó , matchá

60 gramas de gemas

75 gramas de açúcar refinado

25 gramas de amido de milho

12 gramas de manteiga sem sal

300 gramas de creme de leite fresco

Para finalizar

300 gramas de creme de matchá

50 gramas de chá verde em pó, matchá

Prepare o crumble Em um recipiente, misture todos os ingredientes e trabalhe até virar uma massa. Entre dois plásticos, abra a massa em uma camada fina (cerca de 2mm) e leve ao congelador. Com a ajuda de um aro de aproximadamente 60mm, corte círculos e volte ao congelador. Reserve. Prepare a massa Preaqueça o forno a 200°C. Em uma panela, ferva 125 mililitros de água com o leite, a manteiga, o açúcar e o sal. Quando ferver, adicione a farinha de uma vez e mexa bem até a massa soltar do fundo da panela. Passe a massa para uma batedeira e, utilizando a raquete, bata a massa para amornar e então despeje os ovos aos poucos, batendo bem a cada adição até que a massa fique lisa, brilhante e elástica. Em um saco de confeitar, utilizando o bico perlê médio, molde as choux com aproximadamente 5cm. Coloque o crumble congelado por cima de cada choux crua. Leve a massa para assar e quando colocar as assadeiras no forno, baixe a temperatura para 160°C. Deixe assar por aproximadamente 40 minutos. Resfrie sobre uma grade. Prepare o recheio Em uma panela, ferva o leite com o matchá. À parte, bata as gemas com o açúcar e o amido de milho até obter um creme claro. Faça a temperagem das gemas e volte ao fogo até engrossar. Retire a panela do fogo e adicione a manteiga e mexa bem para homogeneizar. Passe para um recipiente e cubra com papel filme para não criar película. Na batedeira, utilizando o globo, bata o creme de leite fresco em ponto de chantilly e misture no creme já frio. Finalize Faça um furo na parte de baixo da choux e preencha com o recheio de matchá. Polvilhe matchá por cima.

x