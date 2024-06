Paçoca, canjica, curau e mais: receitas de doces típicos de Festa Junina

As Festas Juninas são um momento de alegria, união e, claro, muita comida boa! Entre os quitutes mais esperados estão as receitas de doces típicos, que atraem o paladar com seus sabores caipiras e aromas irresistíveis: curau, canjica, pé-de-moleque, milho doce e muito mais!



Para adoçar o seu mês de junho, separamos abaixo as melhores receitas de CLAUDIA de sobremesas para o arraial. Aprenda a fazer cada uma delas passo a passo, com dicas e sugestões para deixar suas sobremesas ainda mais gostosas.

Prepare-se para adoçar seu arraiá com estas receitas deliciosas e típicas da época mais gostosa do ano!

Receitas típicas doces de Festa Junina

Curau com calda de goiabada

Ensina por Bela Gil, essa receita traz a combinação perfeita dos sabores juninos – e ainda é fácil de fazer! Veja aqui o passo a passo.

Canjica perfumada

Feita com raspas de laranja, essa canjica ganha um toque especial cítrico e mais perfume! Aprenda a fazer a receita.

Curau de milho verde

Festa Junina sem curau não existe! Aprenda aqui a fazer essa doce típico indispensável para um arraial completo.

Brigadeiro de milho verde

Se brigadeiro já é uma delícia, imagina uma versão bem brasileira do doce feita com milho verde? A receita é superprática e você aprende aqui.

Canjica de milho vegana

Para os amantes de milho, a canjica também não pode faltar! Aprenda a fazer uma versão vegana desse doce típico. Veja o passo a passo.

Paçoca de Amendoim

Essa receita da chef Ana Luiza Trajano traz todas as dicas para você acertar no passo a passo de uma paçoca caseira e mais saudável do que as industrializadas – veja aqui.

Fudge de chocolate e amendoim no palito

A combinação de chocolate com amendoim é irresistível e tem tudo a ver com as Festas Juninas! Saiba como fazer essa sobremesa.

Canjica cremosa

Aprenda os truques para fazer uma canjica ainda mais cremosa! O passo a passo está aqui.

Pé-de-moleque

Um doce clássico e bem-vindo o ano todo, o pé-de-moleque desta receita é uma opção saborosa para fazer em casa.

Pudim de curau

Além de fácil de fazer, esse pudim é tão delicioso que será difícil comer só um pedaço! Aprenda aqui a fazer.

Pé-de-moleque com chocolate

Delicado, esse docinho serve até para presentear – basta colocar num recipiente charmoso. Veja aqui o passo a passo.

Pudim pé-de-moleque

Crocante, esse pudim rende uma sobremesa perfeita para os meses de junho. Confira aqui o preparo.

