Carne louca: aprenda a fazer a receita com sabor de infância

O sanduíche de carne louca no pão francês é um clássico de várias gerações e verdadeiro salva-vidas para os dias corridos e até para receber os amigos em casa.

Além do mais, pode ainda ser uma ótima receita para preparar com as crianças, criando memórias de infância. “Muita gente vê perigo em chamar as crianças para colocar a mão na massa, quando deveria enxergar ali uma oportunidade”, comenta a chef Ana Luiza Trajano, que ensina o passo a passo dessa receita.

A seguir, ela ensina todos os truques para fazer um lanche de carne louca prático e suculento. Confira:

RECEITA DE LANCHE DE CARNE LOUCA

*Receita cedida pela chef Ana Luiza Trajano

Ingredientes

1 1/2 kg de coxão mole limpo

4 colheres (sopa) de azeite

2 cebola cortadas em tiras

4 dentes de alho picados

6 tomates sem pele nem sementes picados

1 pimentão vermelho sem pele cortado em tiras

2 colheres (sopa) de extrato de tomate

1 maço de salsinha picada

12 unidades de pão francês

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Corte a carne em tiras grossas no sentido da fibra e tempere com sal e pimenta. Em uma panela com um fio de azeite, sele-a de todos os lados. Retire e reserve. Na mesma panela, adicione mais azeite e refogue a cebola e o alho. Junte o tomate e o pimentão e cozinhe, mexendo, até murchar um pouco. Adicione o extrato de tomate, misture bem e volte a carne à panela. Cubra com água e deixe cozinhar em fogo médio até começar a desmanchar. Se necessário, acrescente mais água. Retire do fogo e, com a ajuda de um garfo, desfie a carne na própria panela. Misture para incorporá-la ao molho, salpique com a salsinha e recheie os pães.

