4 receitas de drinques gelados com café que são fáceis de fazer

Se você acha que verão não combina com café por conta do costume em consumir a bebida quente, tente experimentar versões refrescantes da nossa paixão nacional. Barista e torrefadora, Maíra Teixeira indica quatro opções de drinques gelados com café.

As receitas são rápidas e fáceis de fazer e ainda prometem aquela dose de ânimo que só um bom café pode trazer para o seu dia, seja de lazer ou de trabalho:

Espresso tônica

Ingredientes:



– 1 lata de água tônica

– 1 espresso curto (30ml)

– 2 fatias de limão siciliano

– gelo



Modo de preparo

Adicione bastante gelo em um copo (de preferência alto), coloque as duas fatias de limão siciliano e a água tônica até deixar três dedos sobrando no copo. Finalize adicionando um espresso bem devagar em cima do gelo, para a bebida ficar bifásica.



Dalgona Coffee



Ingredientes:



– 2 colheres de sopa café solúvel liofilizado

– 2 colheres de sopa de açúcar cristal

– 2 colheres de sopa água quente

– 200 ml de leite

– Gelo



Modo de preparo



Bata os ingredientes com fuet ou batedeira até o creme triplicar de tamanho. Primeiro, coloque leite e gelo em um copo e finalize com o creme por cima.





Cappuccino gelado com creme de avelã



Ingredientes:



– 200 ml de leite

– 1 colher de sopa de cacau em pó 50%

– 1 colher de chá de canela em pó

– 1 espresso ou café coado forte, cerca de 45ml

– 2 colheres de sopas cheias de creme de avelã ou ganache de chocolate, como preferir.



Modo de preparo:



Colocar no fundo do copo as duas colheres de creme de avelã. Bater no liquidificador o leite, o cacau em pó, a canela e o café espresso. Antes de colocar o líquido no copo, coloque de três a quatro pedras de gelo (não coloque antes pra não derreter), depois acrescente o líquido. Finalizar com cacau em pó.

Iced Latte



Ingredientes:



– 200ml de leite

– 1 café espresso curto ou café coado bem forte, 30ml aproximadamente

– Gelo





Modo de Preparo

Adicione no copo as pedras de gelo e leite até faltar dois dedos no copo. Acrescentar o espresso em cima do gelo, bem devagar, de forma que a bebida fique bifásica. O contrário também pode ser feito. Primeiro adicionar o café e o gelo, depois o leite aos poucos em cima das pedras do gelo. Como preferir.