12 receitas para um café da manhã completo e saudável

Para começar bem o seu dia de trabalho ou de estudo, é muito importante se alimentar bem na primeira e valiosa refeição, o café da manhã. A dica é variar os ingredientes conforme o tempo for passando para manter a sua dieta equilibrada e interessante.

Veja combos de receitas perfeitas para você fazer de manhã e se manter com energia o todo, com alimentos saudáveis.

Combo natureza

Combine no seu dia o valor nutritivo das frutas com um delicioso suco para te dar forças para o restante do tempo.

Combo família

Esta combinação traz o alimento que não pode faltar em nenhuma mesa: o pão. A receita, além de ser saborosa, é integral e por isso vai fazer bem para a família inteira.

Para completar, um suco docinho e um molho para passar por cima do pão. Agora, é só devorar estas gostosuras.

Combo fit

Para os amantes do esporte, nada melhor do que começar uma manhã com um shake energético para saciar aquela fome logo cedo e não escapar da dieta.

Confira as opções de sabores:

Combo padaria

Traga para a sua casa todas as melhores receitas de café da manhã que você vê em uma cafeteria, porém de uma forma mais saudável e nutritiva.

Neste combo, não poderia deixar de fora o famoso tostex, o tradicional bauru e o energético smoothie de dar água na boca.

