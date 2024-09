Bob, pixie e mais: 9 cabelos curtos e lisos para inspirar seu próximo corte

Procurando cortes de cabelo curto para fios lisos? Se esse é seu desejo, saiba que o visual é capaz de transmitir sofisticação e elegância desde que você escolha uma opção atemporal. Mas quais são elas? Separamos aqui algumas inspirações para você conhecer e alcançar esse resultado.

Corte bob e curto

Quem prefere cortes retos e deseja uma opção clássica pode se beneficiar do bob curto. Ele geralmente chega até a altura da mandíbula e, embora seja uma opção clássica, está bastante atualizada.

Corte pixie cut alongado

Outra possibilidade é o pixie cut alongado. Esse corte de cabelo tem comprimento reduzido e concentra os fios no topo da cabeça, com um volume menor próximo à nuca e nas laterias. Ele é ideal para comunicar personalidade através das madeixas.

Chanel para cabelos lisos

O corte chanel faz menção à estilista Coco Chanel, que popularizou o modelo na década de 1920, e é caracterizado pelo comprimento acima dos ombros e pelas pontas mais retas.

Pixie curto em madeixas lisas

Além do pixie cut alongado, o modelo em tamanho ainda menor chama a atenção. Para destacar o visual, o cabelo platinado ou com franja micro cai bem.

Corte em camadas para fios lisos

O corte em camadas voltou com tudo, inclusive em cabelos curtos. Seja o long bob ou um modelo desfiado e com franjas, você pode garantir madeixas mais tradicionais para estar na moda sempre.

Chanel com franja em cabelo liso

O chanel com franja é uma forma de incrementar elementos em um visual que já tem tudo para dar certo. Basta escolher um tamanho que te agrada e fazer o corte com um profissional de segurança.

