Rolinho de canela com calda de laranja e noz-pecã

Modo de preparo

Para a massa

2 ½ colheres (sopa) de fermento biológico seco

1 xícara de leite morno

4 xícaras de farinha de trigo

1/2 xícara de açúcar refinado

2/3 de xícara de manteiga em temperatura ambiente

2 ovos

1 colher (chá) de sal

1 xícara de açúcar mascavo

3 colheres (sopa) de canela

Para a calda

3 colheres (sopa) de açúcar

Suco de 1/2 laranja

3 colheres (sopa) de noz-pecã

Prepare a massa Dissolva o fermento no leite morno. Em uma tigela, coloque a farinha, o açúcar e acrescente aos poucos metade da manteiga, os ovos e o sal. Adicione o leite lentamente, misturando com a farinha. Quando a massa estiver mais firme, transfira para uma superfície lisa e enfarinhada e sove até formar uma massa lisa. Coloque em uma forma untada com manteiga, cubra com um pano e deixe descansar por uma hora em temperatura ambiente. Com um rolo, abra a massa em formato retangular. Com uma espátula, passe o restante da manteiga na massa e cubra com açúcar mascavo e canela. Enrole a massa, como um rocambole, e corte em pedaços de cerca de 3 dedos de espessura. Forre uma forma com papel manteiga, posicione os rolos lado a lado e leve ao forno preaquecido a 180°C por meia hora.

Prepare a calda Em uma panela em fogo baixo, adicione o açúcar e o suco de laranja e deixe reduzir até obter um aspecto de calda caramelizada. Espere amornar e espalhe a calda por cima dos rolinhos assados. Finalize com a noz-pecã.

*Receita cedida por Amanda Francelino (Receitas doces e salgadas para um brunch completo em casa)