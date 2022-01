Trend alert: ideias para usar curvas na decoração

Depois de décadas em que as linhas e os ângulos retos predominaram no design e na arquitetura, as formas arredondadas voltaram a ser tendência. Isso já faz alguns anos, mas a moda dos redondinhos parece que vai demorar para passar.

As pesquisas de tendências revelam que essa estética de formas orgânicas deve ficar ainda mais presente nas casas em 2022. Além dos móveis e objetos de decoração, as curvas devem estar mais presentes em estruturas maiores, como na arquitetura, marcenaria e até nas piscinas. Isso porque esses formatos remetem ao aconchego e ao relaxamento. Tudo o que queremos quando o assunto é decoração e design de interiores.

Por isso, fizemos uma seleção de projetos em que as formas arredondadas são destaque para você se inspirar!

Banheiro circular

Neste banheiro, assinado pelo escritório Home Studios, as formas redondas foram usadas na banheira, pia, espelho e dão forma até à área revestida de pastilhas dentro do boxe. Junto com a paleta de cores neutras e os metais em cobre, o resultado é um banheiro com clima de spa, bem acolhedor.

Cozinha sem quinas

Com forma de onda, o ripado de madeira clara dá forma ao balcão desta cozinha integrada. O visual com um formato diferente para uma cozinha garante um décor mais charmoso, complementado por um tapete circular. Outro detalhe interessante é que os armários não têm quina, deixando o toque mais suave.

Clima de caverna

Continua após a publicidade

Este visual com nichos escavados nas paredes e cores naturais também é uma forte tendência de decoração, que remete à ancestralidade. Neste living, tudo tem formas arredondadas — da arquitetura ao sofá, que é o destaque do ambiente. Puro charme!

Cabeceira redonda

Para ter um clima aconchegante no quarto, além de pensar na paleta de cores e nas texturas, é bom levar em conta as formas. Aqui, um bom exemplo de quarto intimista e relaxante: minimalista, com peças de formas arredondadas, inclusive a cabeceira, e tons terrosos na decoração. Que tal?

Living orgânico

Com uma paleta pautada por tons de azul e verde, este living ganhou uma decoração descolada e contemporânea. As mesas e o sofá com formas arredondadas contrastam com a estampa gráfica do tapete e conferem um clima aconchegante ao ambiente.

Teto inclinado

Teto inclinado, madeira e formas redondas compõem a receita desta cozinha elegante e confortável. O ambiente é um convite a bons momentos em família. Repare que o formato arredondado do teto inspira a escolha das banquetas, pendentes, torneira e até dos puxadores dos armários.