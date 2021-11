7 ideias de cabeceiras para deixar seu quarto mais bonito e aconchegante

Além de garantir um visual mais charmoso no quarto, as cabeceiras podem trazer também muita praticidade. Em ambientes pequenos, por exemplo, elas podem acoplar mesas de apoio ou se estender para a lateral da cama e virar uma escrivaninha. Logo abaixo, você confere uma seleção de ideias de cabeceiras com cores, revestimentos e formatos de vários estilos.

Estampas vibrantes

Este quarto fica em uma pousada no litoral baiano e, por isso, a decoração exibe tons leves e texturas naturais. Chamam a atenção as cabeceiras altas revestidas de tecido estampado. Os desenhos circulares na cor azul se destacam na parede branca. Projeto do arquiteto Gabriel Magalhães.

Confortável

Assinado pelo Studio Pipa, este quarto tem um clima jovem e descolado com uma paleta de tons quentes, que deixa tudo mais aconchegante. A cabeceira segue nessa linha e exibe um formato estofado com uma textura macia, perfeita para o morador se recostar antes de dormir para assistir TV ou ler.

Branco e madeira

Já o escritório Nop Arquitetura desenhou uma cabeceira minimalista para este quarto, mas com um detalhe interessante: o painel branco ganhou uma faixa de ripado de madeira, de onde sai a mesa de apoio, feita do mesmo material. Outras peças de fibras completam o visual natural do ambiente.

Marcenaria esperta

Continua após a publicidade

A equipe do escritório Memoá Arquitetos colocou a criatividade à prova ao criar esta cabeceira. A ideia era aproveitar cada centímetro do quarto e ainda deixá-lo lindo! Missão cumprida. A cabeceira branca se encaixou em um painel de madeira instalado no nicho entre os armários, criando um ar de casulo para a cama, mas sem deixar o ambiente pesado. Repare que a mesa de apoio foi acoplada diretamente na cabeceira, deixando o piso livre.

Painel e cabeceira

Neste projeto, assinado pelo escritório Beta Arquitetura, uma cabeceira de linhas simples foi instalada sobre um painel de madeira ripado, que vai do piso até a metade da parede. A estrutura se estende para a lateral da cama, dando forma uma escrivaninha/penteadeira. No alto, um quadro apenas encostado complementa a decoração.

Tom sobre tom

Azul sobre azul foi a paleta escolhida pela arquiteta Helô Marques neste quarto. A cabeceira praticamente do mesmo tom da parede criou uma decoração cheia de estilo e o visual monocromático trouxe ainda sensação de amplitude. Repare que até os quadros sobre a cabeceira exibem tons de azul.

Paleta charmosa

Neste quarto, assinado pelo escritório Primo Arquitetura, um encontro de verdes dá vida à parede atrás da cama. A cabeceira foi estofada com um tecido em uma versão mais fechada da cor, enquanto a parede foi pintada com dois tons, um pouco mais abertos.