Cozinhas integradas são ideais para espaços pequenos e para receber

Atualizado em 26 out 2021, 08h51 - Publicado em 26 out 2021, 08h50

Cozinhas integradas são charmosas e, ainda, uma ótima escolha para espaços pequenos. Com paredes a menos, é possível ter sensação de amplitude, além de criar um visual contemporâneo e aconchegante.

Para quem gosta de cozinhar enquanto recebe os amigos em casa, esse tipo de ambiente, também conhecido como cozinha americana, é ideal. É só colocar os convidados acomodados em volta do balcão ou da ilha, enquanto o chef prepara suas receitas. Confira abaixo uma seleção de projetos de cozinhas integradas e inspire-se para fazer a sua!

Vibe industrial

Com projeto assinado pelo escritório Roberta Moura + Paula Faria Arquitetos Associados, esta cozinha foi totalmente integrada às salas de estar e jantar durante a reforma. Para combinar com o clima despojado do apartamento, o ambiente tem marcenaria de linhas retas, cores neutra e um toque industrial, com a serralheria que sustenta as prateleiras suspensas, além da iluminação em trilhos aparentes.

Marcenaria colorida

Esta cobertura dúplex de 280 m² foi pensada para um casal que é fã de gastronomia. Por isso, a cozinha integrada ao living é a estrela da casa. O morador é um cozinheiro de mão cheia, então o ambiente tinha que ter uma decoração charmosa, além de ser bem equipado. O tom azul da marcenaria traz personalidade e se destaca na decoração de base clara. Projeto do escritório Beta Arquitetura.

Pequena e aconchegante

O maior desafio arquiteto Daniel Korn no projeto deste apartamento de 85 m² foi eliminar a lógica tradicional que setorizava os ambientes em áreas de serviço, social e intima. Com a integração de sala, cozinha, lavanderia e corredor, o espaço ganhou amplitude e iluminação. A cozinha pequena ganhou seu lugar de destaque, com armários baixos e prateleiras bem altas, para deixar o espaço das paredes livre e não criar sensação de entulhamento.

Com plantas e algo mais

O escritório GG Arquitetura assina esta cozinha integrada, que faz parte de um apartamento dúplex. Chama atenção no ambiente, o mix de materiais que os profissionais usaram, o que deixou tudo mais charmoso. Repare na bancada de pedra, a marcenaria com tom de madeira natural e a serralheria pintada de preto. Para trazer leveza, eles adicionaram plantas suspensas e um toque de rosa no mobiliário.

Envolta em cores

Para a reforma deste apartamento, a moradora queria que os ambientes fossem mais coloridos e cheios de energia. E, assim fez a arquiteta Bia Hajnal, que levou as cores até para a cozinha integrada. No ambiente, repare que um tom de azul vibrante cobre as paredes e o teto. A marcenaria tem cores neutras. Isso facilita bastante na hora em que a moradora quiser mudar o visual do espaço. É só pintar as paredes!

Toque de madeira

Com uma atmosfera sofisticada, esta cozinha integrada ganhou uma marcenaria em tom de madeira natural, onde cabe tudo o que é necessário. Repare que há bastante espaço para bancadas, assim como uma ilha central, que setoriza o espaço. No alto, uma prateleira suspensa apoia plantas. Projeto assinado pela arquiteta Sabrina Salles.

Azulejos charmosos

Este apartamento de 56 m² passou por uma reforma completa nas mãos dos arquiteto Rafael Ramos. As paredes entre a sala e a cozinha foram removidas, integrando tudo com a área do jantar. O arquiteto apostou na transição de materiais neutros e com texturas marcantes. “A decoração neutra explora os tons quentes da madeira, contrastando com o preto e o branco. Na paleta também se destaca o azulejo geométrico da cozinha e da área gourmet, com desenhos em bordô, e o do banheiro, que tem uma linha inspirada na obra de Athos Bulcão”, explica Rafael.

Piso estampado

Assinada pela arquiteta Marina Romeiro, esta cozinha integrada é um charme só. A começar pelo piso estampado que demarca o espaço do ambiente e faz uma transição charmosa com o taco da área de estar. A marcenaria, que mescla tom de madeira natural e cinza, ganhou armários com portas transparentes — outro toque especial. E, para finalizar, a parede com pintura de lousa, deixa o espaço ainda mais lúdico e criativo.