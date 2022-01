Jardim vertical: veja como trazer mais verde para os ambientes

As paredes verdes ou jardins verticais são um jeito muito estiloso de trazer a natureza para dentro de casa. Este recurso traz um belo efeito visual para quem curte a ideia de ter uma florestinha particular e também é indicado para ambientes compactos, liberando o espaço que vasos ocupariam no piso.

Na seleção abaixo, você encontra projetos assinados por arquitetos que decidiram usar os jardins verticais para trazer mais charme aos ambientes e, de quebra, uma gostosa sensação de frescor e bem-estar. Aproveite essas ideias para se inspirar a criar o seu!

Folhagens de vários tipos

Assinada pelo escritório A+G Arquitetura, esta varanda ganhou uma parede verde com folhagens de espécies variadas. Os formatos, tamanhos e tonalidades de verde diferentes trouxeram ainda mais charme para o jardim. Para completar, os arquitetos Ana Luisa Cairo e Gustavo Prado apostaram em outros vasos soltos pelo ambiente, apoiados em mesas e até no piso. O resultado é um clima aconchegante, ideal para momentos de relaxamento e descanso dos moradores.

Cores naturais no espaço gourmet

Este espaço gourmet, assinado pelo escritório Spaço Interior, da arquiteta Ana Rozenblit, mescla tons naturais. A ideia foi criar um ambiente elegante e com uma atmosfera leve para que os moradores pudessem curtir bons momentos. A madeira e a pedra clara formam a base ideal para a parede verde que vem do terraço.

Pequeno e essencial

Esta varanda prova que um jardim vertical pode ser lindo em qualquer tamanho. Aqui, uma pequena faixa da parede foi recoberta de folhagem e fez toda a diferença no espaço. Com uma decoração baseada em tons neutros, o verde se destaca. Projeto assinado pelo escritório Neo Arq.

Jardim de samambaias

Se você é fã e samambaias, vai adorar esta ideia. As arquitetas do escritório Cassim Calazans resolveram criar um jardim vertical somente com esta espécie nesta varanda gourmet. As folhagens exuberantes, com caules compridos e folhas pequenas, trazem um toque tropical e cheio de estilo ao ambiente.

Quadro verde

O jardim vertical não precisa preencher a parede inteira, caso você não queria. Este ambiente, criado pelo arquiteto Gustavo Hadler é prova disso. Nesta varanda, o profissional escolheu fazer um quadro verde com folhagens de vários tipos. A peça é um destaque lindo na parede de tijolinhos brancos.

Natureza no living

Neste living, cheio de peças emblemáticas do design brasileiro, o jardim vertical entrou como um belo complemento. A designer de interiores Marina Linhares reservou uma das poucas paredes deste amplo ambiente integrado para instalar uma parede verde exuberante para contrastar com a madeira bastante presente no mobiliário.

Ao ar livre

Em áreas externas, os jardins verticais também ficam lindos! Esta piscina ganhou paredes verdes ao redor e o clima ficou ainda mais refrescante. O piso claro e o revestimento azul se destacam nesta paleta natural e a cara do verão! Projeto da arquiteta Mariane Gimenes.