8 tendências que vão dominar a casa em 2022

Hoje em dia quando a gente quer ter uma ideia ou inspiração sobre algo específico é comum acessar o Pinterest em busca de imagens. Com milhares de seguidores no mundo inteiro, a plataforma se tornou um importante indicativo de tendências de comportamento em diversas áreas.

Com base nessa importante e volumosa audiência, a equipe do Pinterest produz todos os anos o relatório Pinterest Predicts, que relaciona o que vai estar em alta no ano seguinte. A última edição deste relatório saiu em dezembro de 2021 e nós revelamos aqui o que vai ser tendência no universo do morar agora em 2022. Confira!

Decoração x emoções

Segundo o Pinterest Predicts, a decoração nunca foi tão emotiva. Afinal, as cores e as texturas que a gente escolhe para a decoração são capazes de criar sensações. É isso que as pessoas vão buscar ainda mais, planejando ambientes da casa para ter diferentes emoções ou praticar hobbies. Entre as tendências apontadas pela pesquisa, estão também quartos temáticos de música e cômodos dedicados às massagens e as cristais.

Tudo redondinho!

Não é de hoje que as formas arredondadas são uma tendência na decoração. Isso porque esse formato remete ao aconchego e bem-estar. De acordo com a pesquisa do Pinterest, o futuro será redondo: o sofá curvo tem tudo pra ser

o símbolo máximo da decoração em 2022. Mas, essa tendência deve se espalhar pela casa toda, chegando à cozinha, às paredes, à piscina e onde mais você quiser. Para se ter uma ideia, o a busca por ideias para deck de piscina redonda aumentou 140%.

Quanto mais natureza, melhor

Sabe aquela tendência da urban jungle? Então, a ideia é que no próximo ano as casas fiquem ainda mais cheias de plantas, a ponto de se confundir a sala com o quintal. A pesquisa Pinterest Predicts aponta que depois de encher a casa de vasos de plantas, os millennials vão transformar os próprios ambientes em vasos. Isso mesmo: as pessoas vão buscar ideias e soluções biofílicas, que integrem o interior e o exterior da casa e aumentem a sensação de bem-estar. A busca por arquitetura biofílica aumentou 150% e a por quarto biofílico 100%.

Passado (bem distante) revisitado

Continua após a publicidade

A estética de vários períodos históricos volta e meia volta a ser tendência no universo do décor, a exemplo dos anos 1970. Para 2022, a viagem no tempo vai ser um pouco mais longa e, segundo a pesquisa do Pinterest, agora os membros da geração Z vão resgatar nada menos que a Grécia Antiga nas ideias de decoração, moda e beleza. Entre os termos buscados estão colunas coríntias, joias com inspiração grega e referências a deusas como Afrodite.

Lavanderias luxuosas

A busca por detalhes luxuosos dispararam e se espalharam pela casa. Em 2022, as pessoas vão querer incrementar espaços que até então ficavam esquecidos na casa. É o caso da lavanderia e da garagem, que vão ganhar versões repaginadas e, ainda, devem arrancar elogios dos amigos. A busca por ideias de lavanderias de luxo aumentou 11%.

Festas com inspiração celestial

Pretende fazer festas em casa? Então, é possível que você busque por inspirações celestiais. De acordo com o Pinterest Predicts, seja no aniversário, casamento ou chá de bebê, os millennials vão querer olhar para o sol e se inspirar com a lua e as estrelas. E o tema celeste não vai ficar restrito à decoração: também vai aparecer nas comidas a serem servidas e nas roupas. A busca por festa com o tema estrela aumentou 140%.

Pets são os donos da casa

Companheiros para todos os momentos, os pets já se tornaram membros das famílias e também moradores das casas. Quem ama seus bichinhos não se contenta mais em apenas comprar brinquedos e arranhadores. Em 2022, os pets mais fofos vão realizar o sonho da casa própria, com direito a quarto exclusivo e ideias para “gatificar” os ambientes. Duvida? O termo quarto de luxo para cachorros aumentou 115%.

Chá para toda hora

E se eu te contasse que o chá da tarde é a nova happy hour? É isso mesmo! Em 2022, o chá não vai ser só uma bebida: vai se transformar em estilo de vida. Além de temas de festas e receitas, pessoas de todas as idades também estão pesquisando fotos e ideias que celebram o momento de relaxamento e a estética do chá. A busca por festa chá da tarde vintage aumentou 70%. Vai uma xícara?