Plantas na decoração: 12 jeitos de trazer mais verde para a casa

Conviver com um pouco de natureza dentro de casa é uma delícia! Para isso, vale incluir vasos de plantas em todos os espaços e, além de trazer sensação de bem-estar, incrementar a decoração, como mostramos na seleção de ambientes que preparamos logo abaixo. Inspire-se nestas ideias e coloque mais verde no seu dia a dia!

Para compor a decoração da parede

Neste ambiente, a decoração de parede com pratos e quadros ganhou ainda mais charme com as plantas em vasos ao redor, posicionadas em vasos e estantes. A variedade de espécies trouxe um colorido especial ao espaço.

Plantas no home office

Que tal deixar seu espaço de trabalho em casa mais agradável? Um jeito prático de fácil de fazer isso é incluir plantas, como foi feito neste home office. Aqui, vasos de diversos tamanhos colorem as prateleiras. Além do clima ficar mais gostoso, você pode relaxar cuidando das plantas antes de começar a trabalhar.

Suspensas na cozinha

Neste projeto do escritório GG Arquitetura, a cozinha ganhou um charmoso jardim suspenso. A estante de serralheria garantiu leveza ao espaço e ainda foi transformada em um espaço para plantas. Repare que as espécies escolhidas crescem pendendo sobre o ambiente.

Urban jungle no banheiro

Colocar plantas no banheiro virou uma tendência, já que este banheiro passou a ser mais valorizado nos projetos de interiores. Neste ambiente, uma estrutura de madeira foi usado como suporte para um belo arranjo de plantas em vasos pendentes sobre a banheira.

Clima de jardim no quarto

Neste quarto, as plantas ocupam um espaço delimitado bem ao lado da cama. E ali foram colocados vasos maiores no chão e menores na mesa de cabeceira. Tudo para criar uma paisagem verde indoor para o morador apreciar logo ao acordar.

Bem natural

Já neste quarto, o visual urban jungle toma conta com plantas que envolvem a cama. Imagine a sensação de dormir e acordar com plantas por todos os lados.

Coleção de cactos e suculentas

Se você é fã de cactos e suculentas, essa ideia pode ser inspiradora. A coleção de vasos foi posicionada em uma pequena estante de madeira clara. Uma ideia simples, mas que pode trazer um efeito especial para um canto vazio da sua casa.

Selva particular na cozinha

Hangers e prateleiras servem de suporte para muitas plantas nesta cozinha. O visual verde trouxe ainda mais alto astral a este ambiente onde a luz natural entra o dia todo, graças à cobertura transparente.

Cantinho verde

Tem um espaço sem graça aí na sua sala? Que tal transformá-lo em um canto verde, cheio de plantas? Nesta estante, destacam-se os vasos de várias formas e cores, além das folhagens diferentes que garantem um visual interessante.

Banheiro jungle

Neste banheiro, as plantas são o destaque, mas aqui em uma versão mais discreta. Pequenos suportes de vidro preenchem a parede, onde o morador pode colocar folhagens e trocá-las sempre que secarem. No chão, vasos mais robustos complementam o décor.

Toque tropical

Se você não quer ter muitos vasos no quarto, que tal uma samambaia? Elas nunca saem de moda e são capazes de criar um visual lindo e exuberante. Escolha um lugar perto da janela e instale seu hanger!

Verde indoor

Para finalizar, uma sala em que a cor verde é a inspiração. O sofá de veludo e a meia parede trazem um ar de frescor ao espaço, complementado pelos vasos por todos os lados.

