Vai decorar a sala? Designer ensina como criar um ambiente lindo!

A sala de estar é um dos principais ambientes da casa e reúne várias funções. É ali onde assistimos TV e recebemos visitas, por exemplo. Mas também pode ser o lugar onde as crianças brincam ou onde também funciona um espaço de home office.

Por isso, pensar a decoração da sala exige cuidado para fazer bons investimentos e criar um espaço confortável, prático e cheio de estilo. Para te ajudar nesta tarefa, falamos com a designer de interiores Flávia Lauzana. Confira logo abaixo!

Por onde começar

Quando você pensa em decoração de sala a primeira peça que lhe vem em mente é o sofá, certo? Pois saiba que, segundo a Flávia, este é o ponto de partida. “Pensando nisso, sempre recomendo aos meus clientes que invistam na qualidade da estrutura desse móvel”, revela.

Assim, se no futuro você enjoar da cara do sofá ou o revestimento ficar desgastado, em vez de comprar uma peça nova você pode só trocar o tecido. “Costumo brincar sempre com a pergunta: quantos sofás você acha que terá em toda sua vida? Normalmente a resposta não passa de três”, diz.

Além da estrutura de qualidade, avalie também o modelo que você vai escolher. A primeira coisa é checar as medidas da peça que você gostou e ver se é compatível com o espaço disponível — uma dica é demarcar no chão, com fita crepe, a área que o sofá ocuparia.

Outro detalhe: escolha um desenho de linhas simples, que tende a ser atemporal, e observe a altura do encosto, braços e profundidade para ver se atende o conforto que você deseja. E, por fim, antes de fechar negócio, verifique se o sofá escolhido passa pela porta de entrada e elevador e, caso não seja possível, considere o valor de um içamento no orçamento final.

Crie uma sala de estar aconchegante

Além de um sofá gostoso para receber, ler ou assistir TV, algumas peças são essenciais para deixar a sala ainda mais aconchegante. De acordo com Flávia, vale investir em mesas de apoio, que podem ser de centro ou laterais, além de iluminação indireta, com abajures e luminárias de piso e de mesa.

Também não deixe de investir em um bom tapete para vestir o ambiente. Para escolher o tapete ideal, leve em consideração o estilo de decoração que você escolheu para a sua sala e também como será o uso da peça. Se você tiver animais de estimação, por exemplo, escolha um material fácil de limpar, com tramas mais fechadas.

Os aromas também são essenciais para criar uma atmosfera acolhedora no espaço. A aromaterapia ajuda, inclusive, a trazer bem-estar e boas vibrações. Por isso, vale investir em essências e velas perfumadas. Saiba que aromas são ideais para a sala!

Como fazer uma decoração criativa e prática

Para que a sala seja um ambiente prático no seu dia a dia, o primeiro passo é definir quais atividades serão realizadas no espaço. “Avalie, por exemplo, se você gosta muito de receber, se o espaço será também um home office ou se pretende receber visitas que, eventualmente, vão dormir no sofá”, explica Flávia.

Em cima dessas questões, você vai decidir quais peças e de que estilo vai precisar. “Depois de pensar nesses pontos, perceberá que quanto mais o ambiente estiver próximo das suas necessidades, mais funcional ele será”, completa.

Já para deixar a decoração mais criativa, Flávia recomenda: “não tenha medo de ousar nas cores“. Colorir uma parede (ou todas) é um jeito econômico e rápido de mudar completamente um ambiente. Além disso, você pode investir em acessórios coloridos, como almofadas e mantas, por exemplo, que são mais fáceis de serem trocados caso você enjoe.

Outra ideia é criar uma gallery wall com quadros, fotos e até objetos que você gosta. É um jeito de trazer mais personalidade para a decoração e deixar o ambiente mais interessante.

Cores para a sala

Quando o assunto é cor não existem regras, mas sim gosto e a sensação que se quer criar no ambiente. “Porém, é sempre bom lembrar que em espaços pequenos e com pouca luminosidade, as cores claras ficam mais harmônicas e criam sensação de amplitude”, indica Flávia.

Caso queira ter uma atmosfera calma no espaço, escolha tons de azul e lilases. Já os rosados trazem um toque de delicadeza e os verdes, uma sensação energizante, mas também é relaxante. Agora, se quiser vibração e alegria, invista em amarelos e alaranjados.

Mas, se a ideia é ter um visual descolado e diferente do trivial na sala, vale apostar em pinturas geométricas, paredes bicolores ou arcos coloridos, que trazem muito estilo à decoração.