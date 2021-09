Quarto de casal: saiba o que não pode faltar no ambiente

Está pensando em dar uma repaginada no seu quarto de casal ou vai decorar um ambiente do zero? Então, as dicas que a arquiteta Anna Fadul dividiu com a gente vão ser muito úteis. Ela conta por onde começar e o que não pode faltar no espaço para garantir bons momentos de descanso para você e a sua dupla.

Defina o posicionamento da cama

A primeira coisa que se deve definir ao planejar um quarto de casal é onde a cama vai ficar. “Pra mim esse é o ponto de partida. E isso acontece em função da localização da janela, que é a porta de entrada da luz natural e da vista que os moradores terão quando estão deitados na cama“, explica a profissional.

Por isso, avalie se a vista do seu quarto vale a pena na hora de pensar onde colocar a cama. “Como diversos dos meus projetos são do Rio de Janeiro, gosto de posicionar a cama de modo que os moradores possam desfrutar da vista das paisagens cariocas deitados em suas camas”, revela a arquiteta.

O que não pode faltar

Segundo Anna, ter uma boa iluminação é fundamental para que o quarto de casal fique aconchegante. Para isso, reserve espaço para colocar um abajur ou arandela perto da cabeceira. Assim, quem quiser ler antes de dormir terá uma luz direcionada.

“Outro ponto importante é garantir um espaço para circulação que atenda aos dois. Também não se esqueça da privacidade para que o casal se sinta à vontade para dividir o ambiente de forma confortável com o seu parceiro”, explica.

Toques criativos na decoração

Alguns detalhes na decoração ajudam a deixar o quarto de casal com mais estilo, além de trazer praticidade no dia a dia. “Costumo escolher mesinhas de cabeceira personalizadas, de acordo com os gostos e necessidades de cada um. Para isso, as mesinhas podem ser diferentes de cada lado da cama. Além de funcional e criativo, o ambiente fica bem mais descontraído”, explica a arquiteta.

Decorar as paredes do quarto também é um jeito de levar personalidade ao ambiente. “No caso do quarto de casal, procuro alinhar os gostos dos dois. Escolher obras de artes que eles compraram juntos pode ser uma boa saída, por exemplo”, diz.

No caso de fotografias, Anna sugere escolher imagens de lugares de que os dois gostam ou foram um na companhia do outro. “Assim, a composição vai trazer significado para o casal. É importante que a fotografia no quarto remeta à boas memórias”, conta.

Cores para o quarto

Quando se trata de cores, a escolha deve ser feita de acordo com o estilo ou com a sensação que se quer ter no quarto. Tons de azul e verdes são ótimas escolhas para trazer tranquilidade.

“As cores que mais gosto de usar são branco, gamas de cinza, nude e tons terrosos mais claros. Isso porque cores mais claras trazem sensação de conforto e tranquilidade aos espaços”, sugere Anna.

Mas, há quem prefira um toque sensual no ambiente, aí o caminho pode ser entre os vermelhos, vinhos e até roxos. Para trazer um toque de alegria e energia, aposte nos amarelos e laranjas.

Invista em aconchego

E, por fim, não pode faltar aquela sensação gostosa de aconchego quando você entrar no seu quarto de casal. Para isso, invista em móveis e acessórios que propiciem isto! “A cama é, sem dúvidas, o principal móvel do quarto. É muito importante focar o investimento na escolha deste item, com opções resistentes, confortáveis e duráveis”, aconselha Anna.

A profissional também recomenda direcionar os investimentos em outras peças. “Procuro aconselhar os meus clientes a investirem na iluminação, a terem um tapete agradável, nem que seja lateral para que eles possam pisar assim que se levantam da cama”, diz.

Os acessórios também auxiliam na criação de uma atmosfera mais tranquila e confortável. “Outros itens em que valem a pena investir são: mantas, almofadas com variações de texturas, e roupas de cama macias. E, enfim, não pode faltar paz, tranquilidade e, principalmente, amor”, finaliza a arquiteta.