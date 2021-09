Decoração de parede: inspire-se em 15 ideias criativas

A decoração de um ambiente pode ir além do mobiliário, tapetes e cortinas e seguir também até as paredes. E, na hora decorá-las, você pode aproveitar para imprimir um pouco da sua personalidade no arranjo que inventar. Para te ajudar a colocar a criatividade para jogo, preparamos uma seleção com 15 ideias de decoração para as paredes, que levam objetos variados, como cestarias, quadros e até louças. Confira a seguir!

Cestarias

Montar uma composição com cestas de fibra natural na parede pode ser um jeito de fugir do óbvio. No Brasil, não é difícil encontrar peças desse tipo, pois esse fazer artesanal faz parte da nossa cultura. Então, aposte em cestos de diversos tamanhos e cores para criar um arranjo estiloso.

Neste quarto, descansos de panela, cestos e cachepôs foram reunidos em um layout orgânico. O estilo natural da decoração combinou com a proposta.

Nesta sala de estilo boho, cestarias com desenhos variados formam uma bela composição na parede junto com as plantas e profusão de cores e estampas das outras peças.

Aqui, uma ideia interessante que mescla peças de cestaria e espelhos sobre papel de parede estampado. Um visual bem intenso, cheio de cores, texturas e estampas.

Colagens

Uma ideia ao estilo faça você mesmo, as colagens podem trazer um toque divertido ao décor. Para deixar o visual mais estiloso, a dica é escolher um tema e gravuras bonitas. Feito isso, mãos à obra e deixe a criatividade fluir.

Para esta parede, o tema escolhido foram plantas, flores e frutas, o que garantiu um colorido lindo. Repare que as folhas foram coladas de um jeito desalinhado, meio sobrepostas.

Aqui, o tema natureza também foi o escolhido e as folhas foram coladas lado a lado, criando linhas. Se a ideia for fazer uma colagem nesse estilo, certifique-se de que todas as folhas tenham o mesmo tamanho.

Gallery wall

O jeito mais tradicional de decorar as paredes é com quadros, mas, nem por isso, precisa ser sem graça. Abaixo, veja vários jeitos diferentes de montar sua gallery wall particular. Aproveite para expor fotografias, obras de arte e outros elementos que lhe tragam boas memórias.

Sobre um parede de tijolinhos pintados de branco, esta composição reúne quadros de diversos tamanhos e molduras. Repare que eles não obedecem nenhum tipo de alinhamento, mas existe um espaçamento harmônico entre eles.

Pôsteres e fotografias são ótimas escolhas para criar uma gallery wall estilosa, como esta da foto acima. Molduras simples, imagens em preto e branco e diversos alinhamentos entre as bases garantem um visual interessante.

Com um visual pop, esta composição de quadros complementa a parede da cabeceira neste quadro. Todas as molduras são pretas para destacar as cores de cada pôster. Um detalhe interessante é o alinhamento central entre as duas linhas de quadros.

Nesta sala, quadrinhos e quadrões se misturam em uma composição divertida. Para criar harmonia entre as molduras, as menores foram agrupadas seguindo o formato das maiores.

Pratos e louças

Quem quiser criar algo descolado nas paredes, pode partir para composições com objetos. Nesta seleção, você vai conferir ideias de decoração de parede que usam louças de diversos tamanhos e formatos.

Peças de cerâmica e porcelana azuis foram encaixadas lado a lado criando um painel incrível nesta parede.

Nesta sala de almoço, a parede foi decorada com travessas brancas, complementando a decoração de estilo escandinavo. Simples assim!

Com cores fortes e estampas predominantemente botânicas, as peças de louça trazem vida à parede desta sala.

Aqui, uma composição com pratos decorativos que foge do óbvio tanto pelas estampas das peças, quanto pelo desenho que o conjunto forma na parede.

Fundo colorido

Para dar ainda mais destaque à sua decoração de parede, uma dica é apostar em uma pintura colorida como fundo. Se for uma cor vibrante, o resultado pode ser ainda mais marcante, como as opções abaixo.

Que tal vermelho para servir de fundo para sua gallery wall? Neste ambiente, a cor destacou ainda mais as molduras brancas e as peças de design.

Neste hall, um tom de rosa mais aberto trouxe um toque vintage ao décor, combinando com o tema das fotos e gravuras.