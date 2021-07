Shower plants: como decorar um banheiro com plantas

Se você achava que existiam limites para onde colocar as plantas em casa, as ‘shower plants‘ estão aqui para te provar o contrário. O termo para “plantas de chuveiro”, em português, nada mais é do que aquilo que seu próprio nome indica: ou seja, plantas que invadem a decoração da área do chuveiro ou da banheira.

Seja com um suntuoso jardim vertical ou uma composição divertida de vasos, as plantas no chuveiro estão conquistando uma quantidade cada vez maior de lares. Já falamos anteriormente sobre dar uma chance para as plantas no quarto, agora é a vez das shower plants.

Está em dúvida se vai aderir? Veja 10 inspirações de plantas no banheiro abaixo!

1) SPA da Mata

O verde adentra o SPA da Mata de duas formas: através das grandes aberturas em vidro, que dão para o jardim exterior; e por meio do jardim vertical localizado ao lado da banheira. No projeto de Andrea Teixeira e Fernanda Negrelli na CASACOR São Paulo 2018, a altura do pé direito é valorizada com elementos verticais, que abusam da textura das pedras e da madeira para trazer relaxamento.

2) Cabana Urbana

Como um verdadeiro refúgio urbano, a Cabana Urbana de Marcio Michaluá é híbrida, trazendo referências da arte, do design, da arquitetura e da fotografia. E claro, do paisagismo. Este, a cargo de Renata Tilli, abençoa a cabana em uma sintonia de bem-estar e conexão. Na área do banho, uma composição de vasos suspensos e espécies variadas criam um verdadeiro urban jungle do relaxamento.

3) Casa com paisagismo

Na residência contemporânea criada pelo escritório UP3 Arquitetura na CASACOR Rio de Janeiro 2021, o paisagismo faz parte da arquitetura da casa. Isso porque a casa foi toda revestida por painéis de vidro – um elemento essencial para camuflar a casa no jardim e trazer o verde para dentro. Atrás da banheira, um belo jardim retoma outros elementos naturais, como a pedra, que também cobre a superfície dos pisos. A proposta de reconexão com a natureza é completada no banheiro, onde a única cor que salta aos olhos é o verde natural.

4) Casa Grão

A Casa Grão das sócias Fernanda Tegacini, Fernanda Morais e Nathalia Mouco da Très Arquitetura parte da premissa de uma geração que está em busca de uma vida mais desprendida, altruísta e humanizada. Assim surgiu a casa em formato de caixa de vidro, que engloba living, sala de jantar com uma pequena cozinha, terraço e suíte master. Os tons de verde percorrem os tecidos e as superfícies da casa, mas é no jardim interno onde atinge sua potência máxima. Além da área da banheira, este também percorre o fundo da cozinha de uma única parede, quase como uma moldura verde.

5) Box 21

A dupla Bernardo Gaudie-Ley e Tânia Braida foram buscar nos loft nova-iorquinos a inspiração para criar o Box 21, uma residência completa finalizada em poucos metros quadrados. O projeto aproveitou a abundante luz natural para trazer leveza ao loft cosmopolita, onde tons de cinza e preto predominam, apenas pontuados por toques de rosa e verde. O último em especial aparece na forma de um jardim vertical altíssimo – créditos à paisagista responsável, Carmen Mouro. O pé direito alto, inclusive, foi a motivação para projetar o banheiro dentro de uma caixa de vidro – característica que nomeia o projeto.

6) Sala de Banho

Os 70 m² da Sala de Banho de W. Leão Ogawa e Heitor Arrais são como um mundo à parte. Sob a luz natural que adentra as grandes janelas, estão uma composição de centenas de vasos de diversos tamanhos e plantas – com predileção especial pelas espécies nativas brasileiras. O mobiliário solto conta com uma banheira posicionada de maneira estratégica para apreciar a vista. A natureza também vem na madeira, matéria-prima do teto e do mobiliário. O projeto fez parte da CASACOR Goiás 2018.

7) Suíte de Hóspedes

Os elementos palacianos originais da residência foram todos preservados neste ambiente com ares sofisticados. Na Suíte de Hóspedes, o contraste entre o antigo e o novo aparece nas sancas, no piso, nas portas e nas janelas em marcenaria trabalhada. O banheiro oferece uma atmosfera especial voltada à reconexão consigo mesmo e ao ato de recarregar as energias. O jardim vertical reforça a vocação para o relaxamento do ambiente assinado por Angela Leite Barbosa e Daniel Marques Mendes na CASACOR Rio de Janeiro 2021.

8) Casa do Bosque

Grandes paredes de arenito, painéis esculturais em madeira de demolição e jardins incentivam a contemplação da natureza na Casa do Bosque, de Olegário de Sá e Gilberto Cioni. Por toda a residência, elementos contrastantes aparecem lado a lado, como na mesa de madeira contraposta a poltronas rosas na sala de jantar; ou no banheiro, onde a área do box apresenta um teto com estampa tropical, metais dourados da Deca e um paisagismo pontual. O box vazado também permite o escorrimento da luz natural e a contemplação da natureza logo à frente.

9) Banheiro do Adolescente

Apenas 6 m² foram necessários para Izabel Maynart, Rosângela Oliveira e Valter Félix criarem uma sala de descanso pontuada pela madeira. O Banheiro do Adolescente, ambiente da CASACOR Ribeirão Preto 2018, é arrojado e reflete a busca pelo novo, comum na transição entre infância e adolescência. Do lado de fora, o material de preferência é o porcelanato cinza, que percorre chão e paredes do espaço. Já nas áreas molhadas, a madeira ripada é protagonista, ampliando a presença dos elementos naturais, também reforçada pelo jardim vertical dentro do box.

10) Dolce Villa

A casa contemporânea de Débora Aguiar para a CASACOR São Paulo 2019 conta com uma sala de banho à altura. Em 480 m², a casa Dolce Villa Todeschini se coloca como um refúgio urbano sofisticado e elegante em meio à natureza. O verde inclusive é explorado dentro da sala de banho minimalista, através de vasos encaixados nas paredes, uma cascata de plantas vertical e um discreto jardim próximo à área da banheira. Um painel de madeira clara esculpe o fundo da banheira que, pousada sobre um tablado em pedra, é ladeada por chuveiros dispostos simetricamente.