Veja dicas valiosas para usar vasos na decoração

Os vasos são ótimas apostas para valorizar a decoração de qualquer ambiente. Eles podem ter formas, modelos, tamanhos, cores e texturas diferentes para agradar a todos os gostos e também se adequar a qualquer estilo.

Pensar em uma decoração com vasos é bastante simples e intuitivo, mas alguns pontos vão precisar da sua atenção para não escolher um modelo que se distancie muito do restante do décor. A boa notícia é que hoje existem vasos para todos os gostos.

Selecionamos alguns ambientes para você se inspirar e fazer a decoração com vasos que mais combina com seu estilo para dar um toque especial ao cantinho desejado.



Sala de estar

A sala de estar é o lugar preferido dos brasileiros para fazer a decoração com vasos. A dica é posicionar o elemento em locais de destaque para que eles tragam elegância e naturalidade ao ambiente. Estantes, aparadores, mesas de centro são ótimos lugares para incorporar esse item. Se a sala dispõe de uma área mais vasta, incluir vasos maiores no chão também pode ser uma ideia esperta que traz bastante elegância. Mas é fundamental ficar atento às proporções.

1/3 Seleta Pausa - Ana Sawaia - CASACOR São Paulo 2019 (Evelyn Muller/CASACOR) 2/3 Anexo Nuage - Yamagata Arquitetura - CASACOR São Paulo 2018 (Denilson Machado/CASACOR) 3/3 Paredes Mágicas - Leo Romano - CASACOR São Paulo 2019 (Salvador Cordaro/CASACOR)

Sala de jantar

Imagine receber os convidados com um vaso na sala de jantar que encanta e surpreende? Utilizar esse elemento no espaço é uma forma de trazer mais vida e alegria para o ambiente – e eles ainda podem roubar a cena facilmente.

Aqui, é possível fazer a decoração com vasos tanto na mesa, como nos aparadores e até investir em modelos mais robustos no chão. A dica principal é verificar se o vaso não está comprometendo a circulação ou mesmo tirando a praticidade de um móvel.

Quarto

Os vasos podem compor o décor dos quartos para trazer uma atmosfera mais aconchegante e tranquila. Neste caso, é importante buscar por modelos que não pesem o olhar e não sobrecarreguem o ambiente. Uma dica esperta é incluir uma planta para trazer calmaria e beleza (lembrando que o vaso por si só já pode ser um elemento decorativo que faz toda a diferença).

No quarto, os vasos podem ficar posicionados em diferentes locais, como mesinhas de cabeceira, penteadeiras, escrivaninhas e até no painel da televisão. No entanto, é bom manter uma distância razoável da cama, para não correr o risco de bater e quebrar durante o sono.

Cozinha

A cozinha é um ambiente que permite várias opções de vasos incríveis. Isso porque dá para deixar a criatividade fluir e pensar em diferentes formas de incorporar o elemento na decoração.

Para quem deseja colocar plantas na cozinha, vários elementos podem virar vasos e de quebra apoiar na decoração e fazer um espaço surpreendente e receptivo. A dica principal é deixar o adorno em um local seguro, já que o ambiente é muito estratégico e demanda uma rotatividade alta.