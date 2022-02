10 ideias para usar papel de parede na decoração

O papel de parede entra e sai de moda ao longo dos anos, mas a verdade é que ele é um revestimento queridinho de muita gente. A aplicação do papel de parede costuma ser fácil e rápida e pode dar cara nova ao ambiente sem exigir obra ou mudanças mais trabalhosas.

Então, é uma boa opção para dar um up na sala, quarto e até em banheiros, lavabos e cozinhas. Quer ver isso na prática? Então, confira algumas ideias logo abaixo.

Papel de parede para o quarto

O designer Luke Edward Hall não teve medo de ousar quando projetou seu quarto. Aqui, cores e estampas se misturam e estão por toda a parte para criar um ambiente aconchegante e cheio de personalidade. E o papel de parede entra como protagonista do ambiente, trazendo uma profusão de verde, combinando com a pintura da porta e do batente.

Hall de entrada envelopado

O mix papel de parede e portas coloridas traz muito charme a este corredor. Misturar cores e estampas, aliás, é um bom jeito de transformar o hall de entrada em um ambiente mais interessante.

Lavabo cheio de charme

Não falta personalidade neste lavabo, assinado pela designer de interiores Hilary Nadelman Hatt, que foi revestido com um exuberante papel de parede. Repare que a estampa se assemelha a uma pintura manual.

Fundo escuro

No mercado há papel de parede para todos os gostos, inclusive com tons mais fechados como o deste quarto. Aqui, o fundo escuro evidenciou as cores das flores e deixou tudo mais interessante.

Sala aconchegante

Estampas, texturas, madeira e o teto inclinado deixam este canto de estar muito aconchegante. O papel de parede tem esse poder de aquecer visualmente os espaços. Projeto do escritório Reath Design.

Papel de parede infantil

Neste quarto de criança, assinado pelo escritório Bá Cla Arquitetura Infantil, o papel de parede trouxe cor e criou uma atmosfera lúdica, como queriam os clientes. Repare que os tons da estampa dialogam com as outras peças da decoração.

Papel de parede para cozinha

Graças ao desenvolvimento da tecnologia, hoje em dia os papéis de parede podem ser aplicados em ambientes com áreas molhadas, como cozinhas e banheiros. Nesses casos, o ideal é escolher um modelo com acabamento vinílico. Além de ser mais resistente, esse acabamento facilita a limpeza. Nesta cozinha, por exemplo, o papel de parede foi aplicado na parte superior e a estampa combina com os armários. Um mimo!

Banheiro revisitado

Este banheiro antigo ganhou novos ares com a aplicação de um papel de parede floral, mas sem perder sua característica vintage. Combinado com azulejos, o revestimento se destacada no visual repaginado do ambiente.

Cozinha verde

Quase monocromática, esta cozinha rústica ganhou ainda mais estilo com a aplicação do papel de parede. A estampa de fundo verde repete o mesmo tom usado nos armários.

Floral no lavabo

Quem entra neste lavabo logo se surpreende com a estampa exuberante deste papel de parede. Combinado com acabamentos brancos, o desenho de fundo azul traz um toque de frescor ao espaço.