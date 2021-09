Primavera chegando! Veja ideias para usar estampa floral na decoração

Já entramos em setembro e, logo mais, na estação mais florida e inspiradora do ano. Com a chegada da primavera, a paisagem ganha um colorido especial com flores de encher os olhos, que são também uma ótima pedida para deixar a casa mais alegre. Além dos vasos, as flores podem fazer parte da decoração por meio de estampas em diversas superfícies. Por isso, fizemos uma seleção de ideias de como usar a estampa floral nos ambientes. Confira abaixo!

Pintura delicada

Nesta sala de jantar uma pintura na parede com flores nos galhos de uma árvore trouxe um colorido especial ao espaço. Os outros elementos da decoração seguiram a paleta do desenho, a exemplo do tapete rosa e dos vasos e castiçais na mesma tonalidade. Boa ideia para quem quer dar um novo visual a um hall de entrada ou à parede da sala de jantar.

Flores na cabeceira

Neste quarto, a cor laranja domina o espaço e inspirou também a cor do tecido que forra a cabeceira. Flores vermelhas e alaranjadas trouxeram ainda mais alegria ao ambiente e se destacam na parede colorida.

Estampa que foge do comum

As estampas florais não precisam ser compostas só de cores clarinhas. Nesta sala de jantar, as cadeiras foram estofadas com um tecido de tons mais escuros, com desenhos exóticos. O contraste com o tapete claro e o pendente de fibras naturais deu ainda mais charme à decoração.

Um jardim no lavabo

O lavabo é aquele ambiente da casa onde vale a pena ousar. Isso porque é visto como um ambiente à parte, um cartão de visitas. Então, que tal escolher um papel de parede com estampa floral para revestir as paredes do espaço? A ideia de combinar o papel de parede com pintura, como nesta foto, também é bem interessante e traz um colorido extra ao décor.

Toque de faça você mesmo

Aqui, o sofá de estampa floral ganhou a companhia de círculos revestidos com tecidos do mesmo tema. A ideia é aproveitar bastidores de bordado e transformá-los em peça de decoração. Boa ideia para quem gosta de colocar a mão na massa!

Papel de parede no quarto

Este quarto ganhou uma atmosfera bucólica e relaxante graças ao papel de parede com estampa delicada. Repare que a cor rosa suave das flores foi replicada na cabeceira e na cômoda da lateral.

Mix de estampas na roupa de cama

As estampas florais ficam ainda mais lindas se misturadas entre si ou com outros desenhos, como o vichy, por exemplo. Aproveite o clima da primavera para criar uma composição colorida e alegre na hora de arrumar a cama. Faça um mix de almofadas, lençóis, colchas e edredons coloridos e estampados e seja feliz!

Mesa mais colorida

As estampas florais também podem (e devem!) ir à mesa. As toalhas e jogos americanos floridos garantem um toque fresco e acolhedor na composição. Mas, além dos têxteis, vale investir em peças de servir em formato ou estampas de folhas e flores.

Uma sala candy color

Nesta sala, a paleta candy color entrou em cena para criar um clima suave e aconchegante, como pede a primavera. As estampas florais entraram em cena com as almofadas e o quadro na parede, criando um interessante jogo de cores.