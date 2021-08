5 dicas para deixar sua cama mais aconchegante

Depois de um dia agitado nada melhor do que chegar no quarto e se esparramar em uma cama macia. Por isso, vale a pena investir tempo e dinheiro para deixar seu lugar de descanso mais aconchegante.

Afinal, ter uma boa noite de sono é fundamental para o bem-estar e qualidade de vida. Então, inspire-se nas dicas que separamos logo abaixo para fazer um upgrade na sua cama e deixá-la ainda mais bonita e gostosa para você passar bons momentos nela. Confira!

Escolha tecidos naturais

Na hora de comprar a roupa de cama, não deixe de olhar a composição dos tecidos. Dê preferência aos de tramas naturais, como algodão e linho, e deixe os sintéticos de lado.

Os tecidos naturais têm um toque macio o entrar em contato com a pele, preservam o calor do corpo quando está frio e no verão não esquentam demais. Além disso, são bastante duráveis e conferem um visual despojado e elegante à cama.

O linho, especificamente, desperta uma gostosa sensação de frescor e, por isso, é indicado para regiões onde as temperaturas sobem mais. O tecido absorve a umidade com facilidade e favorece a troca de calor.

Capriche no visual

Além de pensar nas tramas das colchas e lençóis, o visual da cama também contribui para uma sensação mais aconchegante no quarto. Então, capriche na arrumação, com um bom mix de cores, estampas e texturas.

Que tal combinar uma colcha de bolinhas com um lençol estampado com outro padrão, por exemplo? Ou misturar suas cores preferidas em peças lisas? Para isso, você pode, inclusive, usar peças de jogos diferentes e criar mais possibilidades de usos elas.

Assim, você traz mais personalidade para o seu espaço de descanso e, com ele bem arrumado, vai ter muito mais vontade de voltar para lá no fim do dia

Invista em aromas

Imagine entrar no seu quarto, encontrar uma cama digna de hotel e ainda sentir um aroma delicioso no ar. A aromaterapia ajuda (e muito!) a relaxar e, por isso, vale a pena incluir um cheirinho gostoso no ambiente com sachês, velas, difusores ou sprays.

Aromas como lavanda, gerânio e cedro são ideais para relaxar e ter uma boa noite de sono. Antes de dormir, você pode aromatizar a roupa de cama com a água perfumada com a essência, borrifando sobre lençóis e travesseiros. Outra dica é pingar algumas gotas da essência no difusor e ligar um pouco antes de ir deitar.

Aposte em travesseiros e almofadas

Quanto mais travesseiros e almofadas, melhor. Você pode misturar capas de travesseiros de cores e estampas diferentes, além de almofadas de tamanhos variados.

Coloque os travesseiros mais altos ao fundo e à frente, as almofadas menores, que podem, inclusive, ter texturas em relevo, a exemplo desta da foto, para trazer mais charme à decoração. Aí quando você se deitar, vai se sentir como em um abraço.

Faça camadas

Outro recurso que pode deixar a cama ainda mais aconchegante é criar várias camadas. Para isso, use e abuse de todas as peças feitas para cobrir a cama, como lençóis de baixo e de cima, colchas, capa de edredom e peseira. O visual, com certeza, será bem convidativo e a sensação ao deitar, bem relaxante.