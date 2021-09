Designer dá dicas para montar a cozinha dos sonhos

Para muita gente, cozinhar é terapia e, por isso, de uns anos pra cá a cozinha ganhou ainda mais importância na casa. Com status de estar, as cozinhas são cada vez mais trabalhadas nos projetos de interiores e ganham muitos detalhes charmosos, como armários coloridos, nichos para organizar utensílios, espaço para despensa de alimentos e bancadas lindas e práticas. Se você está pensando em reformar sua cozinha ou vai montar uma do zero, não perca as dicas que a designer de interiores Flávia Lauzana conta a seguir!

Planta e layout

Antes de mais nada, Flávia lembra que para executar um bom projeto de cozinha é preciso levar em conta o formato da planta do ambiente. Só assim é possível pensar na distribuição dos elementos no espaço.

“A pia é o elemento principal da cozinha, a partir dela definimos o lugar do fogão e da geladeira”, explica a designer. A profissional conta, ainda, que o ideal é que esses três itens formem um triângulo. “Porém, quando falamos de cozinha com formato de corredor, isso não se aplica. Nesse caso o ideal é que coloquemos todos os itens lado a lado para não comprometer a circulação”, pontua.

Aproveitamento do espaço

Para que você garanta uma boa circulação e que tenha praticidade no dia a dia, aproveitar cada centímetro do ambiente é fundamental. Segundo Flávia, para começar, planeje e faça um projeto dividindo o espaço da sua cozinha nas seguintes áreas:

– Preparo dos alimentos

– Limpeza

– Armazenagem (despensa)

– Refeições

“Após definir cada espaço, sempre que possível, opte pela marcenaria planejada. Assim, cada cantinho será aproveitado e personalizado de acordo com as suas necessidades”, explica.

Os armários planejados são a melhor opção, inclusive, para espaços pequenos. “Mas, se isso não for possível, abuse de prateleiras e ganchos, escolha bem o tamanho de seus eletrodomésticos e invista em organizadores”, afirma a designer.

E, lembre-se de que a cozinha não precisa ser necessariamente branca. Que tal apostar em uma cozinha colorida? Hoje em dia, há muitas opções de móveis e acabamentos de marcenaria coloridos e com diversos padrões de madeira. Além disso, é possível incluir cor nos revestimentos e também na pintura das paredes.

Cozinha é o coração da casa

É na cozinha onde a família se reúne, onde muita gente recebe os amigos enquanto prepara o jantar. Então, nada mais justo que este ambiente seja extremamente aconchegante. “O primeiro passo, com certeza, é mantê-la organizada, com cada coisa em seu lugar”, explica Flávia.

A designer também lembra que a madeira é uma grande aliada nessa sensação de aconchego. “Quando possível, vale ser utilizada na mesa, em caixotes para guardar frutas ou até mesmo em tábuas decorativas”, diz. A decoração também será o diferencial nesse caso: use cores, decore com livros de culinária ou faça uma pequena horta.

E sobre como seria sua cozinha dos sonhos, Flávia é certeira: “É aquela que é um convite para passar horas e horas. Aquela que o nosso imaginário consegue sentir cheiro de bolo! Colorida, com livros, temperos, mesa de madeira e a família reunida”, finaliza.