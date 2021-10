10 ideias criativas para decorar sua cozinha

Atualizado em 1 out 2021, 08h22 - Publicado em 1 out 2021, 08h23

Por Nádia Simonelli Atualizado em 1 out 2021, 08h22 - Publicado em 1 out 2021, 08h23

Na hora de planejar a cozinha, beleza e praticidade são quesito fundamentais. Recursos interessantes da marcenaria, uma paleta de cores diferente do comum ou um acessório charmoso estão entre as ideias criativas que selecionamos para deixar o ambiente do jeito que você sonha.

Afinal, cozinha é sinônimo de afeto para muita gente, então vale a pena caprichar. Confira abaixo!

Cristaleira lateral

Louças e utensílios de mesa são tão bonitos que não merecem ficar escondidos dentro de um armário. Nesta cozinha, uma alternativa interessante para isso: uma cristaleira executada junto com a marcenaria. As portas de vidro trazem leveza para a decoração e ainda permitem que as peças fiquem à mostra facilitando a escolha na hora de montar a mesa.

Ganchos para utensílios

Aqui, uma ideia simples, mas muito charmosa. Ganchos na parede, perto da bancada, podem ser uma boa ideia para deixar os utensílios mais usados sempre à mão, como panos de prato, tábuas, pegadores e até uma panela pequena.

Biblioteca culinária

Quem não abre mão dos livros de culinária físicos, vai adorar esta ideia. O projeto de marcenaria incluiu uma estante-biblioteca nesta cozinha. Com um desenho simples, a peça vai do piso ao teto com prateleiras para acomodar as publicações e deixá-las por perto na hora de preparar as receitas.

Nichos para taças e copos

Um detalhe interessante, mas que pode ser muito prático nesta pequena cozinha colorida. Nichos abertos na parte superior abrigam copos e taças mais usados no dia a dia. Neste espaço, poderiam ficar, por exemplo, as xícaras do café da manhã.

Continua após a publicidade

Adega acoplada na marcenaria

Na mesma linha da ideia anterior, esta cozinha ganhou um espaço reservado para acomodar as garrafas na altura da bancada. Acoplada na marcenaria, a pequena adega foi instalada com prateleiras na diagonal, complementando o décor descolado do ambiente.

Tudo ao alcance das mãos

Nesta cozinha, quase tudo está ao alcance dos olhos e um recurso inusitado (e até polêmico!) foi usado no armário. Em vez de fechar tudo com portas e gavetas, um grande nicho foi aberto para abrigar panelas e formas. Sobre a bancada, uma bandeja acomoda os temperos e as facas foram organizadas em uma barra imantada.

Armários coloridos

Que tal pensar em adicionar cores na hora de escolher a marcenaria? Esta cozinha é um exemplo de como harmonizar uma paleta colorida. Tons refrescantes, como verde, laranja, branco e madeira clara, compõem uma decoração de clima vibrante.

Geladeira decorada

Nesta cozinha, a geladeira ganhou novos ares com a aplicação de um adesivo. Figuras bem brasileiras, que lembram as histórias de cordel, trouxeram um visual charmoso e chamam a atenção no ambiente.

Pintura + azulejo

Um jeito interessante de adicionar cores na decoração da cozinha é brincar com a mistura de revestimentos cerâmicos e pintura de parede. Neste ambiente, a parede do backsplash foi revestida de ladrilhos verde-escuro e uma das paredes recebeu pintura rosa. Um charme!

Iluminação focada

Ter uma iluminação focada pode deixar a bancada da cozinha ainda mais prática. Para isso, luminárias de paredes flexíveis ou arandelas podem ajudar. Assim, você consegue ajustar o foco direto na tábua de corte, por exemplo.,