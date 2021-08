12 ideias que vão te fazer querer um piso estampado

Assim como no universo da moda, na decoração algumas coisas vão e vem. E uma delas é o piso estampado. Com um toque retrô, o revestimento pode adicionar muito estilo e charme a um ambiente e ainda trazer um toque de cor. Seja em ladrilho hidráulico ou em piso cerâmico, as estampas estão aí como opção para deixar a decoração com mais personalidade. Confira, abaixo, algumas ideias inspiradoras!

Piso estampado + paredes coloridas

Nesta sala de jantar, o piso de ladrilhos estampados fez uma dupla charmosa com as paredes de tom turquesa. Para trazer ainda mais vida ao espaço, muitos vasos com folhagens de diversas alturas.

Banheiro retrô

Repare que o desenho de losangos deste piso lembra uma padronagem retrô, dos anos 50 e 60. A cor verde destaca o revestimento no ambiente quase todo branco com certo ar rústico.

Hall de entrada no capricho

A granilite (ou terrazzo) é uma tendência de decoração que permanece há alguns anos e, por causa disso, surgem muitas interpretações criativas desse padrão. É o caso do revestimento deste hall de entrada, que apresenta uma versão ampliada dos tradicionais grânulos da granilite.

Um banheiro diferente

Cinza e amarelo é uma paleta que sempre dá certo e, neste banheiro, o revestimento ainda exibe uma estampa tão descolada quanto esta combinação. O visual moderninho é reforçado, ainda, pelo jeito como os ladrilhos estampados foram assentados, seguindo até a metade da parede.

Paginação clássica

O clássico piso de losangos preto e branco não podia faltar nesta seleção. Aqui, ele aparece em uma composição inesperada, com elementos sofisticados, como o mármore da bancada e backsplash, e a madeira, presente na parte alta da prede e no forro do teto.

Inspiração anos 70

Com uma estampa que lembra a estética dos anos 70, este banheiro de tons neutros deve todo seu charme ao piso estampado. Repare no contraste de texturas: no chão, acabamento fosco e rústico, e nas paredes revestimento subway tiles com brilho.

Visual 3D

Alguns desenhos dos pisos estampados podem produzir um efeito 3D, como este da foto. Outro detalhe interessante aqui é a paleta de cores intensas que colore o hall de entrada. O conjunto deixou o décor personalíssimo.

Cozinha cheia de estilo

De base neutra, esta cozinha ganhou muito estilo graças ao jeito como os revestimentos foram usados, que fogem do convencional. Na parede, subway tiles brancos com rejunte preto criam um visual contemporâneo, enquanto no piso, os ladrilhos estampados trazem um ar vintage.

Memória revelada

Neste apartamento, o piso de taco original foi restaurado e mantido, formando um detalhe charmosíssimo no projeto. A paginação com madeira de duas cores trouxe uma lembrança do passado do imóvel, mas de um jeito contemporâneo.

Subindo até a parede

E aqui uma prova de que o piso estampado não precisa ficar restrito somente ao chão. Pode subir pela parede e ainda trazer um visual despojado para o ambiente, a exemplo deste banheiro.

Chão listrado

A estampa com listras na diagonal adicionou um pouco de movimento a esta cozinha. As cores neutras do piso formaram a base perfeita para o armário turquesa brilhar.

Jogo de cores

Azul e rosa compõem uma paleta despretensiosa neste banheiro. E aqui, a cor da estampa do piso se repete no revestimento liso da parede. Uma inspiração interessante para quem quer escolher um piso estampado.