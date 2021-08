Cozinhas com prateleiras: 13 ideias para decorar e organizar

As cozinhas com armários baixos e prateleiras abertas na parte de cima estão super em alta. Essa ideia é interessante para quem não quer preencher as paredes com armários fechados e, assim, criar um visual mais leve no ambiente. As prateleiras também trazem um toque de praticidade pois permitem deixar os utensílios mais usados no dia a dia sempre à mão. Mas, além disso, há muitas outras ideias de como usar as prateleiras na cozinha. Confira abaixo!

Nicho bem aproveitado

Nesta cozinha, as prateleiras ocuparam um nicho que havia na arquitetura do espaço. Um jeito interessante de aproveitar o espaço com leveza. Repare que no alto da prede foi instalada um luminária articulada, que traz um toque de charme extra quando a luz natural acaba.

Visual industrial

Com um mix de estilo industrial e retrô esta cozinha faz uso de madeira natural para a bancada, armários e prateleiras. Com panelas penduradas e utensílios à mostra, o ambiente tem um ar de cozinha profissional ou de quem a usa bastante no dia a dia.

Fundo escuro

Um recurso de estilo interessantes para as cozinhas é mesclar revestimento cerâmico e pintura nas paredes. Assim, é possível variar ainda mais o uso das cores. Neste ambiente, o fundo preto trouxe certo ar cênico e as prateleiras no mesmo tom criaram um visual monocromático.

Organização por cores

Com prateleiras de lado a lado, esta cozinha colorida ganhou uma arrumação charmosa. Os copos e louças foram organizados por cores que combinam com a paleta dos armários e da madeira clara, bem marcante na decoração. O resultado não poderia ser mais bonito.

Bem despojado

Esta cozinha tem um ar de simplicidade aconchegante. A ausência de armários foi preenchida com duas prateleiras extensas na parede, uma cortina de linha debaixo da pia e alguns ganchos. Copos, bowls e utensílios foram colocados nos espaços despretensiosamente, sem muita organização.

Várias larguras

Já neste ambiente, as prateleiras não obedecem um padrão e são de tonalidades diferentes de madeira e larguras variadas. O que vale aqui é aproveitar o espaço. Repare que uma delas foi instalada bem no alto da parede, perto do teto, onde foram colocadas conservas e cerâmicas menos usadas no dia a dia.

Detalhes charmosos

A parede verde musgo deixou a decoração desta cozinha mais interessante. E, para criar uma estética uniforme, as prateleiras seguem o mesmo tom. Um detalhe interessante são os suportes de metal, numa cor dourada envelhecida, que trazem um toque de sofisticação ao décor.

Contraste de cores

O contraste entre claro e escuro é o que chama a atenção nesta cozinha de inspiração escandinava. As prateleiras funcionam como um apoio a mais para taças, produtos e algumas plantinhas.

Rústico e chique

Aqui, uma decoração rústica, com jeito de fazenda, mas sem perder a elegância. Muita madeira, vidros, porcelana compõem esta cozinha onde as prateleiras são o destaque.

Aproveitamento total da parede

Tem de tudo um pouco na organização destas prateleiras, que aproveitam quase toda a área da parede. A pequena janela redonda não foi empecilho para isso e ainda ajudou a criar um desenho interessante com as chapas de madeira.

Um toque nórdico

Toda branca e com madeira clara, esta cozinha ganhou um jogo de prateleiras acima do armário que garantiu ainda mais suavidade ao ambiente. Com um visual minimalista, a organização não empilhou muitos pratos e manteve elementos essenciais para o dia a dia.

Apoio para plantas

Para quem é fã de plantas e quer ter vasos também na cozinha, as prateleiras são uma ótima opção. Nesta cozinha, a parede de tijolinhos pintados de branco criou um fundo charmoso para expor as plantas mais no alto e logo abaixo, belos exemplares de cerâmica e vidros.

Baguncinha organizada

Pequena, mas cheia de utensílios, esta cozinha ganhou organização graças às prateleiras sobre a bancada. Livros de receitas, potes de mantimentos, talheres, copos e pratos estão sempre à mão.