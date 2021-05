Cozinhas retrô ou vintage: encante-se por essas decorações!

Imagine só: uma cozinha cheia de histórias, que transita entre os tempos e resolve – com muito charme até nos mínimos detalhes – o projeto de decoração em poucos metros quadrados?

Isso mesmo, estamos falando das cozinhas retrô, ou vintage. São muitos elementos que dão à cozinha a aparência de não pertencer a essa época, e abaixo separamos nove para você se encantar. Confira!

Azulejos que contam história

Neste ambiente, a cozinha é o coração da casa. A generosa metragem de 80 m² da Cozinha dos Amigos mistura recursos tecnológicos da atualidade com a beleza única dos elementos arquitetônicos originais da construção, como os azulejos portugueses e o piso.

Cozinha com prateleiras abertas

Em 70 m², a arquiteta Paola Ribeiro criou o espaço Loft no Campo – espaço integrado e bem distribuído, cujo ponto focal principal é a cozinha. Nela, o destaque fica para a bancada de madeira com laca verde, que se destaca da decoração. A peça, que começa como apoio do cooktop, torna-se pia e alcança até o home office.

Armários de cozinha azul antigo

Foto: Salvador Cordaro/CASACOR

Um loft acolhedor, com uma paleta leve e balanceada que o torna extremamente acolhedor. Este é o Loft LG Amour de Patrícia Hagobian. Na cozinha, os armários azuis com pegada vintage despontam da composição da base branca. Os elementos tecnológicos, ainda que instalados em diversas áreas do projeto, não tiram o clima acolhedor.

O vintage está nos detalhes

O ambiente de 76 m² de Marcelo Diniz, Mateus Finzetto e Deise Pucci é a tradução de brasilidade em decoração. Chamada de Espaço de Lazer da Chefe de Cozinha, esta cozinha foi toda revestida em madeira – um elemento descontraído e, ao mesmo tempo, sofisticado.

Nos detalhes, um rádio, as panelas, o moedor e muitos temperinhos se encarregam do tom vintage.

Um toque (ou vários) de verde

Em torno da ilha gourmet, pessoas, ingredientes, aromas e sabores se encontram. Na Cozinha Alecrim, o espaço que reúne sala de almoço e uma varandinha é repleto de referências retrô, como o tradicional azulejo quadrado branco nas paredes, piso de parquet e azulejos hidráulicos. O verde-menta, elegante e fresh, vem no acabamento em laca da marcenaria.

Uma ilha cheia de texturas

A inspiração do décor é escandinavo, mas as referências são todas vintage. Na Casa Burgundy, Thiago Manarelli e Ana Paula Guimarães planejaram uma composição com tons neutros, apenas com destaque para a cor burgundy – tom de vermelho fechado inspirado na cor das uvas da Borgonha. Os tijolinhos aparentes, os tecidos das cortinas e os armários todos se referem a uma casa que parece de bonecas.

Cozinha em preto e branco

Para uma chef de cozinha chique e despojada, Paula Neder pensou em uma cozinha high-low, com uma pegada vintage. A mistura de peças sofisticadas com itens acessíveis percorre todo o espaço, intitulado de Estúdio HUM. A cozinha foi mantida simples, mas com estilo, em um décor todo preto e branco, que dá destaque para o verde das plantinhas.

A beleza dos lustres clássicos

A arquitetura original já denota caráter vintage, mas Jean de Just decidiu ir além e explorar todo seu potencial no projeto Além de Cozinha. Por isso, inseriu nesta cozinha tons quentes, como o mostarda e o laranja, e as lâminas de carvalho. No teto, além da pintura artística, uma surpresa: dois pendentes clássicos, que transportam muitas memórias.

