Cozinha integrada é destaque neste apartamento com décor contemporâneo

Imagine morar em São Paulo e ter um apartamento no Rio de Janeiro onde você pode se hospedar sempre que quiser. Foi esse desejo que uma família, composta por um casal e dois filhos adolescentes, realizou. Eles compraram um imóvel de 180 m2 na Praia do Leme, zona sul do Rio, para ser usado nas férias, feriados e fins de semana, com a possibilidade de ser alugado por temporada quando está desocupado.

Para transformar o apartamento e deixá-lo do jeito que sempre sonharam, os moradores encomendaram aos arquitetos cariocas Ricardo Melo e Rodrigo Passos um projeto de reforma e decoração de todos os ambientes. “Eles pediram espaços amplos, integrados, claros, com materiais de fácil manutenção e muitas camas”, conta Ricardo.

Os arquitetos abriram quase todo o apartamento, uma vez que a planta original era bastante compartimentada. As três salas e as duas varandas — antes separadas com laje e esquadria — foram totalmente integradas, formando um grande espaço de convivência social.

A cozinha foi aberta para a sala e a suíte máster foi integrada à varanda e ao banheiro, que foi ampliado. “Propusemos abrir a cozinha para a sala por se tratar de um apartamento com características de temporada. O objetivo foi aproximar ao máximo quem usa o imóvel, seja a família proprietária ou os hóspedes de temporada”, justifica Ricardo.

Na decoração, a paisagem carioca inspirou o projeto atemporal, de estilo contemporâneo, incluindo a paleta de cores com base clara e suave, pontuadas em diferentes tons de azul e verde. “Na área social, escolhemos tons neutros e claros de cinza e branco, como o piso de porcelanato no padrão cimento, e inserimos pontos de azul para criar uma relação mais natural do espaço com o mar”, diz Rodrigo.

Entre os destaques do projeto, os arquitetos citam os azulejos da cor do mar (da coleção Pincelada, assinada pela designer Mônica Camargo), que delimitam a cozinha aberta para a sala, e a poltrona Tatu, do designer Pedro Useche, que compõe o canto de contemplação da sala de estar, estrategicamente posicionada de frente para a praia.

Outro destaque é a solução em marcenaria desenhada pela dupla para criar um espaço anexo ao quarto de hóspedes. Recolhidos, os painéis deslizantes integram o pequeno espaço à sala; fechados, eles criam um quarto de hóspedes extra, com direito à sofá-cama.

Segundo Rodrigo, o maior desafio deste projeto foi promover a integração dos espaços. “Durante a obra, descobrimos que não havia estrutura suficiente para comportar a demolição necessária. Tivemos que estruturar todo o apartamento com vigas metálicas, que acabaram ficando aparentes e fazendo parte do projeto”, finaliza.