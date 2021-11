Inspire-se na decoração destas varandas de pequenos e grandes apartamentos

Nos espaços urbanos repletos de prédios, onde a rotina é agitada, a varanda permite contato com a natureza – foi por isso que ela se tornou tão disputada durante a pandemia. Nela, é possível ter momentos de descontração, saborear um jantar especial, brindar com pessoas queridas ou simplesmente relaxar. Seja a sua varanda um cantinho estreito, seja ela uma cobertura generosa, vale a pena criar um lugar acolhedor e confortável.

Refúgio na cidade

Ter uma varanda com jeito de casa térrea foi um sonho realizado pelo casal de moradores dessa cobertura paulistana de 90 metros quadrados.

O arquiteto Bruno Reis e a designer de interiores Helena Kallas, da Mandril Arquitetura (@mandrilarquitetura), tinham como missão aproveitar ao máximo o espaço do terraço. Antigo, o apartamento precisou de uma reforma total, mantendo o ar retrô apenas nos gradis com toque rococó.

O desejo era que o espaço aberto tivesse cara de pátio, o que foi alcançado com uso de pedras portuguesas no piso próximo à sala; em frente ao quarto, optaram por um deque de madeira e seixos. “A moradora nos contou que adora tomar sol, então colocamos um chuveirão e o ombrelone, para que ela possa aproveitar os dias de verão”, revelam os profissionais. Vasos com temperos e árvores frutíferas completam o cenário relaxante.

Pequena e funcional

Mesmo em um apartamento como esse, de apenas 53 metros quadrados, também é possível criar um espaço de descompressão. O arquiteto Bruno Moraes (@brunomoraesarquitetura) recorreu a soluções criativas para trazer funcionalidade à varanda. “Queríamos que a moradora se sentisse em uma casa, mas com vista para

a cidade”, explica o profissional. Ele projetou uma poltrona de madeira sob medida, fixada por corda, para garantir o cantinho de contemplação. O espaço gourmet ganhou churrasqueira elétrica e depósito para garrafas de vinho.

Na decoração, Bruno apostou em revestimentos claros, como a bancada de laca com estilo provençal, e detalhes geométricos brancos e azuis. Para conectar o ambiente à sala de estar, o piso precisou ser nivelado, o que contribuiu para a sensação de amplitude da área social.

Espaço em família

Com seus 178 metros quadrados, esse extenso apartamento permitia muitas possibilidades durante a reforma. A generosa varanda, reformada por Ana Toscano

(​​@anatoscanoarquitetura), é dividida em dois ambientes. De um lado, um confortável espaço com poltronas, plantas e mesinhas de apoio – além da​ mesa no modelo Levels, do Studio Massa, com 1,30 metro de diâmetro, de mármore.

Do outro, uma área para a família usufruir bons momentos, com rede e churrasqueira. As esquadrias que dividem a varanda da sala foram mantidas para garantir isolamento acústico e amenizar o cheiro e a fumaça gerados pelo uso da churrasqueira. Apesar da divisão, a integração está presente nos detalhes. O azulejo geométrico da parede também foi utilizado na marcenaria da copa. As tonalidades de mostarda, azul e vermelho se encontram na varanda e nos acessórios da sala. “A ideia era que todos os ambientes conversassem entre si, com o uso de cores e revestimentos”, pontua Ana.

Floresta vertical

O pilar, antes considerado um empecilho para a reformulação desse projeto totalmente integrado, acabou se tornando o ponto central da varanda. A solução das arquitetas do escritório MAB3 (@mab3arquitetura) foi revesti-lo com vegetação preservada e anexar uma bancada com tampo de granilite que, além de moderna, serve como um agradável espaço para o café da manhã. Para unir a varanda e a sala de estar, foi instalado um motor extra dentro da coifa da churrasqueira, garantindo uma sucção eficiente.

O escritório propôs ainda um piso de madeira de demolição, por não ser tão sensível a manchas. Para enfatizar a sensação de continuidade ao longo dos 190 metros quadrados do apartamento, a cor mostarda se repete em diferentes ambientes e confere unidade à decoração.

