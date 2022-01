10 jardins para inspirar a vida ao ar livre e refrescar o corpo

Aproveitar para passar o tempo em um jardim sempre foi uma boa pedida mas se tornou algo extremamente importante em tempos de pandemia, em que nosso corpo está menos exposto ao sol. A retomada do contato com a natureza ajuda a manter o organismo saudável, além de poder ser uma verdadeira fonte de inspiração e também de relaxamento.

Olhando para esse movimento, selecionamos 10 jardins inspiradores da CASACOR. As diferentes folhagens, espécies e aromas fizeram das visitas às mostras uma experiência rica que estimula os sentidos, ativa memórias afetivas e ainda nos mantém saudáveis. Conheça os projetos dos renomados paisagistas em que a natureza é soberana.

1. Waterway, por Fernando Thunm – CASACOR Rio Grande do Sul

O exterior do ambiente corporativo foi transformado em um espaço de convivência e contemplação. O circuito que abraça as árvores originais de grande porte também convida a contemplação.

2. Jardim da Casa de Vidro, por Bia Abreu – CASACOR São Paulo

Tropical e contemporâneo são as definições que marcam o jardim de Bia Abreu A paisagista levou para o Jockey pitangas, palmito açaí, e várias outras plantas cítricas, como laranja barão e mexerica, dão um toque tropical ao espaço. Pensando ainda no quesito ‘sentir-se em casa’, Bia instalou na área uma horta com muitos temperos (manjericão, manjericão roxo, pimentas, orégano), e alguns chás (hortelã, capim cidreira, erva doce, sálvia). Vasos em cilindros comportam plantas aquáticas e pedras pretas fazem o desenho do ambiente.

3. Jardín de Piedra, por Natalia Murillo – CASACOR Bolivia

Para preservar e valorizar a arquitetura original da casa, a paisagista Natalia Murillo utilizou diversos materiais naturais no Jardín de Piedra da CASACOR Bolivia 2021. A natureza local é ressaltada por materiais como argila, pedra e palha, que integram a composição.

4. Jardim Elementar, por KalilFerre Paisagismo – CASACOR São Paulo

A dupla de paisagistas Elaine Kalil e Mauricio Ferre buscou inspiração no elemento fogo para o jardim que apresentaram na CASACOR São Paulo 2019. Os diálogos que aproximam homem e natureza constituem o ponto de partida do projeto, que ressalta a fluidez do fogo e reforça a sensação de aconchego.

5. Praça CASACOR, por Catê Poli e João Jadão – CASACOR São Paulo

Com 320 m², o ambiente é um jardim funcional, feito para estimular o convívio e a contemplação da natureza. A escolha das espécies privilegiou as plantas resistentes, que não precisam de irrigação abundante tais como: Moreia, Cyca, Barba de Serpente, Clúsia e Capim do Texas. Duas casas, construídas com estruturas metálicas, e um pergolado de cumaru, servem como abrigo e descanso para os visitantes.

6. Praça Eliane por Alex Hanazaki – CASACOR São Paulo

A Praça Eliane chamou a sua atmosfera intimista e preenchida de verde. Ali o visitante é recebido em um túnel que o conduz, de maneira a criar expectativas, ao centro do jardim Hanazaki também fez questão de homenagear a árvore que dá nome ao país, o Pau Brasil, incluindo-a no projeto junto com outras plantas locais. O projeto venceu o Honor Award da Asla, sigla em inglês para American Society of Landscape Architects em 2018.

7. Oásis Tropical, por Thiago Borges – CASACOR Ceará

O espaço traz como elemento principal a piscina natural. Desenvolvida a partir de uma filtragem, que gera uma água 100% transparente e sem aditivos químicos a piscina funciona como um lago ornamental exibindo peixes e plantas aquáticas.

8. Praça do Abraço, por Mônica Costa Paisagismo – CASACOR Ribeirão Preto

A paisagista usou referências de rooftops que visitou em cidades como Copenhagen e Amsterdã. As cores neutras do piso e dos móveis dão tranquilidade e, ao mesmo tempo, abrem espaço para que predomine o verde das árvores, arbustos e palmeiras. Na composição de folhagens tropicais, fica clara a preferência pelo guaimbê, arbusto nativo da flora brasileira.

9. Jonathas Matarelli Miranda – Jardim Nuances, por Jonathas Matarelli – CASACOR São Paulo

Fazer uma releitura dos jardins de inverno e trazer de volta o verde para dentro de casa foi o mote do arquiteto paisagista Jonathas Matarelli Miranda, do Coletivo Aizó. Cercado de aberturas, o jardim de 19 m² com piso de seixos, floreiras metálicas e espécies tropicais exuberantes oferece nuances em frames diferentes para contemplação.

10. Viride, por de Claudio Solari e Mónica Bazo – CASACOR Peru 2019

A força do Viride vem da terra, das raízes de um expressivo urban jungle logo ao lado do living. Folhas de todos os tamanhos, formatos e cores levam vida à CASACOR Peru 2019, neste espaço pensado para uma pessoa moderna e apaixonada pela natureza.