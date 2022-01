Estilos clássico e contemporâneo definem o décor desta cobertura no Rio

Este apartamento dúplex de 240 m² fica em Botafogo, no Rio de Janeiro, e foi comprado na planta. Por isso, precisava passar por uma reforma para ficar do jeito que a família de moradores — composta por um casal e uma filha na faixa dos 20 anos — desejava. Assim, por indicação de amigos, fecharam um projeto com os arquitetos Phil Nunes e Livia Ornellas, do escritório NOP Arquitetura.

Alguns detalhes na planta sofreram alteração, como a integração de dois quartos para criar uma suíte máster. A varanda do primeiro pavimento também foi integrada à sala a fim de ampliar o estar.

O estilo clássico e contemporâneo conduz a decoração e a diferença entre os dois pode ser percebida ao caminhar pelos ambientes. Na área íntima, o clima é clássico, com objetos e móveis que resgatam memórias afetivas e contam a história da família. Já na área social, um toque contemporâneo e despojado toma conta do espaço, pensado para receber familiares e amigos com conforto.

“Podemos dividir o projeto em três eixos principais: a sala de TV com cozinha gourmet e área de jantar, o estar externo, com uma área de jantar mais informal e churrasqueira, e, por fim, a piscina. A cozinha gourmet fica em um ponto central, próximo aos ambientes interno e externo”, descreve o arquiteto Phil Nunes.

Repare que a área interna da cobertura ganhou cores vibrantes, como o azul e o cobre, e um mix de texturas em tons terrosos. Com amplas janelas e portas de correr, a sala se abre para o estar da varanda, com cobertura parcial de estrutura de metal e vidro e uma vista linda para o bairro. A varanda tem formato em U e cerca o estar gourmet — de um lado, fica o caminho para a piscina e, do outro, a mesa de jantar externa e a área de churrasco.

No primeiro piso, fica a área íntima. Com dimensões reduzidas, o estar inferior funciona como um espaço privado, com estantes sob a escada que armazenam livros e itens afetivos para os moradores e um bar. Neste ambiente, foram usados móveis do acervo dos moradores.

No mesmo andar, está a suíte master, inspirada nas casas de fazenda e nos châteaux franceses. A ideia foi trazer uma atmosfera fresca para o quarto, inspirada no estilo provençal e com clima de casa de campo. “O objetivo foi atingido e nos mostrou que muitos clientes ainda buscam soluções de décor mais tradicionais, que fogem das marcenarias ripadas em freijó e dos acabamentos de cimento queimado”, conta a arquiteta Livia Ornellas.

Para isso, a decoração partiu da floreira de porcelana azul e branca, em destaque sobre a cômoda. A partir dela, os arquitetos escolheram um papel de parede com a mesma linguagem, completando o revestimento da parede acima dos lambris. O piso amadeirado, inspirado nas casas coloniais, deixou o ambiente mais acolhedor. Um detalhe interessante: a penteadeira foi garimpada em um brechó e depois repaginada.

Por fim, a cozinha no primeiro piso ganhou um vibrante painel de azulejos no backsplash, com estampa geométrica em branco e vermelho, conferindo um toque, ao mesmo tempo, retrô e descontraído.