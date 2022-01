Vista para o Pão de Açúcar inspira o projeto deste apartamento no Rio

Depois de passar oito anos morando em um apartamento alugando no Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro, a engenheira Paula comprou este apartamento de 126 m2 no mesmo bairro. Assim, a moradora procurou o jovem arquiteto João Panaggio, para fazer um projeto de reforma, com decoração totalmente nova e que contemplasse todos os ambientes.

“As primeiras paredes foram quebradas no dia da entrega das chaves, aproveitando o período de trâmite da compra para iniciar o projeto”, conta Panaggio. Ele revela que desde o primeiro momento, teve muita liberdade de criação. “O principal e praticamente único pedido da Paula foi a integração dos espaços. Passamos por um processo de quatro estudos em planta até entendermos juntos o mais adequado a ela”, acrescenta.

O ponto de partida do projeto não poderia ser outro, senão a paisagem vista pelas janelas, com destaque para um conhecido cartão postal da capital carioca: o Pão de Açúcar. Desde o layout até a paleta de cores, tudo foi inspirado no protagonismo da vista.

Apesar de serem integrados, os ambientes da área social ganharam diferentes materiais para que cada espaço ficasse demarcado. Em comum, o arquiteto optou por uma paleta de tons neutros. “Na sala de jantar, o painel de marcenaria, em um tom claro de madeira, contrasta com os móveis ebanizados. Na sala de estar, o tijolinho branco confere um clima mais despojado, aliado à iluminação em trilhos. Na varanda, a textura de cimento queimado cobre piso, paredes e teto, formando uma caixa. A serralheria na cor preta e os móveis com fibra natural completam o visual”, explica o Panaggio.

Entre as principais modificações na planta do apartamento, o quarto e o banheiro de serviço foram convertidos em lavanderia e a antiga lavanderia, por sua vez, foi integrada à cozinha, possibilitando o acesso à janela com vista para o Aterro do Flamengo. As paredes entre a cozinha e a sala de jantar foram removidas, integrando os espaços e o lavabo foi reestruturado, abrindo espaço para um roupeiro.

Continua após a publicidade

Já a suíte de hóspedes foi remodelada, cedendo mais espaço para os armários, mobiliário e canto de leitura na suíte principal. Na varanda, que já era aberta para a sala, foi criada uma bancada/móvel bar. “Originalmente, a varanda era parte do quarto de hóspedes. Em uma obra anterior no imóvel, ela foi integrada à sala. No projeto atual, a antiga porta entre o quarto de hóspedes e a varanda foi trocada por uma esquadria, separando os ambientes sem bloquear a vista”, conta o arquiteto.

Na da sala de jantar, o painel de marcenaria cumpre várias funções: além de setorizar o ambiente, dá apoio para um aparador suspenso, camufla a porta de acesso ao lavabo e de um roupeiro/armário. Na cozinha, optou-se por um visual mais neutro, com bancadas em mármore branco, armários e painéis em carvalho, na mesma tonalidade do painel da sala de jantar, com sistema de abertura das portas sem puxadores.

Para o arquiteto, o maior desafio deste projeto foi a integração dos espaços, apesar das colunas do prédio, elementos estruturais e infraestruturas que dificultavam criar um ambiente sem divisórias.

Depois da execução do projeto, que consumiu oito meses no total, o apartamento passou a ter sala de estar e jantar integradas à varanda, cozinha, lavanderia, lavabo, suíte de hóspedes e suíte principal. “A divisória em vidro canelado que separa a lavanderia, sem isolar o cômodo por completo, permitindo a entrada de luz e assumindo o espaço como parte da casa, sem escondê-lo”, finaliza Panaggio.