Em Floripa, apartamento tem decoração charmosa e cheia de personalidade

Com 80 m², localizado na Praia Brava, em Florianópolis, este apartamento passou por uma reforma completa comandada pela arquiteta Juliana Pippi. A ideia foi transformar os ambientes no refúgio de um casal de moradores. “O projeto do living com cozinha integrada e varanda reúne tudo o que representa a conexão dos clientes com a praia e o lifestyle fresh que Floripa proporciona a eles”, conta a arquiteta.

Isso porque o casal mora em São Paulo, mas tem raizes em Blumenau, também em Santa Catarina. Por isso, sempre viajam para o estado e passar os verões neste apartamento já era um costume antigo. “Eles sentiam a necessidade de dar uma repaginada geral nos ambientes sociais”, conta Juliana.

Como eles curtem ficar em família e receber os amigos nos fins de semana, então queriam ambientes fluidos e aconchegantes. Além disso, o apartamento tinha uma coleção de arte e peças de design garimpadas pelo mundo, que foram preservadas e valorizadas no novo projeto. “Como costumo dizer: todo projeto para mim começa com uma música e termina com uma playlist. Para este apartamento, seria bossa nova, com certeza!”, revela Juliana.

E é exatamente assim, cheio de bossa e charme que o casal gosta de receber. Por isso, cada cantinho da área do estar foi pensado para refletir a personalidade dos moradores.

Continua após a publicidade

A estante Code, de Jarde Almeida, é um dos destaques do projeto, e acomoda a coleção de livros e objetos trazidos de viagens e antiquários mundo afora. “Do tapete vindo de Marrocos ao sofá da sacada vindo de St. Barth, tudo ali tem muito significado”, afirma. As peças do antiquário Arnaldo Danemberg e da loja AD. STUDIO, de sua filha Paloma, completam o décor de praia.

As artes de Juarez Machado, Tarsila do Amaral e de outros grandes ícones da arte brasileira se fundem com as fotografias de artistas mais jovens, como o baiano Kiolo. No mix de tecidos, os linhos invadem a cena — das cortinas ao sofá. “Os detalhes das palhas nas almofadas, espelhos e mobiliário dão um toque do feito a mão”, explica a arquiteta.

Os azuis do mar também não podiam faltar e permeiam todo o projeto. A nova cozinha azul foi uma aposta para trazer frescor ao ambiente. “Todo o processo do projeto foi muito prazeroso e de muita troca. Além da paixão por música boa, design e arte, o que tenho em comum com esses clientes? Somos feitos pra perto no mar”, conclui Juliana.