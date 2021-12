Apartamento de cobertura tem jardim vertical e espaço gourmet completo

Esta cobertura duplex de 260 m2, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, passou por uma reforma completa comandada pelos arquitetos Ana Luisa Cairo e Gustavo Prado, do escritório A+G Arquitetura. Com quatro quartos, o imóvel foi transformado para receber os novos moradores — um casal de na faixa dos 50 anos, com duas filhas, de 17 e 20 anos.

A família morava em um apartamento no mesmo prédio, um andar abaixo, e a aproveitou a oportunidade, em plena pandemia, para investir em um imóvel mais amplo e confortável para eles. O grande diferencial aqui é a área de lazer na cobertura. “Eles queriam um espaço de lazer confortável e agradável para receber parentes e amigos. Além disso, precisavam de uma área de estudos ou home office em todos os quartos. Devido à pandemia, as filhas passaram a estudar em casa e o casal a trabalhar remotamente na maior parte do tempo”, explica a arquiteta Ana Luisa Cairo.

No cardápio de modificações na planta do imóvel, os arquitetos destacam a varanda, que foi integrada à sala e ganhou função de sala de jantar. Além disso, o antigo quarto de serviço virou o closet do quarto do casal, a sala do segundo andar foi ampliada e uma área gourmet coberta foi construída. “Criamos três ambientes na área externa da cobertura. Uma área gourmet completa, com mesa, bancada e churrasqueira. Uma área de estar descoberta, que tem como pano de fundo o jardim vertical. E a área da piscina”, detalha Gustavo.

Sobre a decoração, os profissionais aproveitaram diversos itens do apartamento anterior no novo projeto, a exemplo do sofá, poltronas, mesa de jantar, alguns quadros e objetos. “De forma geral, buscamos levar para todos os ambientes conforto e aconchego por meio de um projeto leve, que valoriza a iluminação, materiais e texturas naturais, além de ser funcional para o novo dia a dia dos moradores”, conta Ana Luisa.

Continua após a publicidade

Na área social do primeiro andar foi usada uma paleta neutra, com alguns detalhes de tons mais vivos. Já no segundo andar, incluindo a área externa, a cor escolhida foi o azul tanto em revestimentos quanto em tecidos. O verde do jardim vertical também traz um toque de cor para o estar descoberto.

Outro destaque do projeto é a marcenaria da sala principal, desenhada pelos arquitetos, em especial a estante em freijó com espelhos, compondo o canto do bar. Do outro lado, o móvel-rack sob a TV, com espaço para armazenar discos de vinil. Já no andar superior, os arquitetos destacam o jardim vertical e os azulejos com estampa geométrica usados na ilha do cooktop da área gourmet e na parede do lavabo.