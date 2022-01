Arquiteta dá 11 dicas para escolher o sofá ideal para a sua casa

Você já precisou escolher um sofá e ficou na dúvida em meio a tantos modelos e marcas disponíveis nas lojas? Considerado um dos móveis mais importantes da casa, o sofá precisa unir diversas características, como ser confortável, durável e ainda ser bonito.

Além disso, ele precisa se encaixar perfeitamente no espaço que você tem disponível. Por exemplo, se for um modelo muito robusto, pode prejudicar a circulação na sala. Pensando em te dar uma ajuda extra na hora de escolher a peça, falamos com a arquiteta Cristina Bezamat, do escritório Bezamat Arquitetura, que divide dicas preciosas. Confira abaixo!

1. Para escolher a largura ideal, considere o tamanho do ambiente e a quantidade de pessoas que vão utilizar o sofá. “Para que fique uma peça importante na sala, a largura ideal deve ser entre 2,50 e 2,80 m. Quando for calcular esta medida é importante também considerar que a TV, se existir, deve estar centralizada em relação ao sofá, além, é claro, das dimensões do ambiente”, explica a profissional.

2. É importante considerar a largura dos braços do sofá. “Quanto mais largos, menos área livre para sentar. Isto é muito importante quando os sofás precisam ser mais compactos”, avisa.

3. “Sugiro sempre que o assento seja dividido em duas almofadas”, diz Cristina. O assento de sofá com almofada inteira tende a ficar amassado e deformado com o tempo.

4. Atenção à profundidade livre da almofada de assento. “Pessoas mais altas precisam de mais profundidade para sentarem confortavelmente. As profundidades mais usuais são entre 95 a 100 cm, mas é importante considerar o quanto desta medida será usada no design do encosto do sofá”. Alguns sofás tem essa parte muito robusta, fazendo com que se tenha menos área livre de assento.

Continua após a publicidade

5. “Procuro sugerir sempre sofás com pés aparentes. Assim não só o desenho do sofá fica mais leve e contemporâneo, como a limpeza fica mais fácil”, explica a arquiteta.

6. O sofá é uma “massa” de tecido e espuma muito importante no living. “Por isso, sempre sugiro um design mais clean para não pesar visualmente no ambiente”.

7. Na escolha do tecido, Cristina recomenda buscar opções com composição predominantemente de linho e algodão, pois esses materiais têm um toque mais agradável, além de não apresentarem brilho.

8. Cores neutras e claras são bem-vindas para a escolha do tecido. “Tons de bege e cinza ficam ótimos. Os tecidos podem ter alguma textura e padronagem, mas sempre monocromáticos”, recomenda.

9. “Um item muito importante é fazer uma blindagem do tecido do sofá assim que ele chegar. Isso vai proteger o tecido para que ele suje com menos facilidade”.

10. Numa casa com crianças e uso intenso, fazer capas pode ser uma boa alternativa. “Elas podem ser de sarja, algodão ou linho. Todos tem bom caimento e são fáceis de retirar para lavar”, diz a arquiteta.

11. “Última dica: não compre sofá pela internet. Muitos clientes acham que dá certo, mas não dá! O sofá precisa ser testado pelos usuários na loja antes da compra”, alerta a profissional.