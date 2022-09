Testamos produtos multifuncionais de maquiagem

A quantidade de produtos que aparecem em tutoriais de maquiagem pode causar uma leve preguiça na hora de pensar no visual (do trabalho ao date). A sorte é que marcas estão investindo cada vez mais em soluções multifuncionais com resultados ótimos para nos ajudar no dia a dia.

Por isso, testamos alguns produtinhos para você incluir na rotina e arrasar na produção, mesmo que o tempo seja curto. A dica que fica para todos é: aplique a cor aos poucos e espalhe com os dedos ou com um pincel, criando camadas de acordo com o seu gosto. Assim, você evita qualquer “excesso” indesejado ou o uso de demaquilante para ajustar.

Stick Tudo

A recém-lançada Vic Beauté, da influencer e especialista em beleza Vic Ceridono, foi criada a partir do conceito de nécessaire prática. A princípio, são dois produtos, mas o grande destaque fica com o Stick Tudo (R$ 149). O bastão, disponível em cinco cores diferentes, pode ser usado na boca, nas bochechas e nos olhos. O formato é ótimo para a aplicação em qualquer uma das regiões, inclusive nos lábios e nas pálpebras.

Glowing Blush Stick

Com uma textura similar, o Glowing Blush Stick (R$ 57), da coleção da Larissa Manoela com a Océane, também garante uma corzinha extra nas têmporas e nas pálpebras. O efeito é mais leve, perfeito para dar aquele ar de saúde quando usado como blush. Outro mérito do produto é a embalagem de formato ovalar, que parece um chiclete (oi, anos 1990), prática na hora de aplicar no rosto.

BT Plush

Já quem gosta de uma textura mais mousse com acabamento semi matte, a dica de ouro é o BT Plush (R$ 56,90), da Bruna Tavares, que funciona como blush e batom. A cor PLUM é um roxo bem intenso e escuro, diria que ideal para fazer opções mais coloridas de make, em uma atmosfera anos 80.

Lip Tint

Conhecida por um dos tints mais famosos do mercado de beleza, a Benefit relança a linha com outras cores e nova textura. A versão antiga ainda existe, não se preocupe. Mas o Floratint (R$ 119, na Sephora) é tão gostoso de usar quanto. A proposta, porém, é diferente: ele dá um acabamento mais sequinho, ainda que natural, e em um tom de rosa queimado bastante elegante.