5 tendências de maquiagem para a primavera 2022

O inverno está caminhando para o seu final, então já está liberado se inspirar na beleza da próxima estação, certo? E as tendências de maquiagem para a primavera 2022 começam, aos poucos, a surgir tanto nas redes sociais, quanto nas ruas. Para ficar por dentro, reunimos tudo o que foi destaque nos desfiles internacionais de Primavera/Verão, e o que não sai do visual das influenciadoras nas redes sociais.

Pele com ar mais natural, com pouca base, olhos metalizados, bocão marcado, e o delineado colorido são as principais apostas. No período pandêmico, o uso de máscaras dificultou um pouco certos looks e a pegada de uma maquiagem mais leve, pelo visto, veio para ficar.

Com inspirações da alta costura, com beautés diretamente dos desfiles das grifes Jean Paul Gaultier, Ermanno Scervino e mais, temos 5 tendências para dar aquele ‘up’ na hora de se maquiar.

Pele praticamente sem base (ou com base levíssima)

A clean makeup (aquela maquiagem com cara de “estou sem maquiagem“) viralizou no Tiktok e também nas passarelas. Quanto menos base, ou mais suave a sua textura, melhor.

Blush saúde

Um grande aliado da pele mais natural é o blush dando aquele ar de saudável, dá para usar um bronzer ou tons mais rosados, de acordo com a sua preferência. Texturas mais molhadas, aliás, como o blush em creme, estarão em alta!

Olhar metalizado

A pele e o blush estão muito básicos para o seu gosto? Calma, pelo menos nos olhos, a tendência é outra: delineados e sombras metalizadas devem fazer sucesso!

Foco nos lábios

Caso seu foco não seja no olhar, é sempre viável uma boca marcada com um batom contrastando com uma pele mais natural. Como já disse Rihanna: “as pessoas veem batom e assumem que você está toda maquiada.”

Na primavera 2022, o destaque fica para as cores vibrantes, acabamentos mais molhados e até com glitter ou aplicação de pedrarias. Ousadia é a palavra.

Delineado gráfico com cores vibrantes

Temos que assumir que olhos bem delineados nunca vão sair de moda. Que tal apostar em cores mais ousadas para sair do pretinho básico? Vale usar no gatinho tradicional, ou no gráfico!