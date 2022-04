Tendência: 5 técnicas de maquiagem dos lábios para ficar por dentro

A boca é o que dá aquele xeque mate na hora de finalizar o make, e não é à toa que a procura por novas técnicas de finalização na região vêm crescendo de uma forma surreal. Com a flexibilização do uso de máscaras contra a Covid-19, ela volta a ser o centro das atenções, resgatando aqueles produtinhos que tanto amamos, mas que ficaram anos esquecidos no nécessaire: o batom, o gloss e o lápis. Para acertar no visual da temporada, trazemos 5 técnicas de maquiagem dos lábios que são tendência, explicadas pela beauty expert Brigitte Calegari.

Blurred lips bold

Se uma boca bem esfumada é tudo para você, a técnica blurred lips bold vai te encantar. “Existem diversas maneiras de criar esse efeito na boca, mas uma das que eu costumo usar é a que eu começo hidratando a região com um balm incolor e, em seguida, preencho a minha boca de dentro para fora e de fora para dentro com um lápis para lábios. Após, venho esfumando todo o contorno com um pincel bem fininho próprio para esfumado em movimentos vai e vem. Arrumo todas imperfeições com hastes flexíveis com pontas de algodão, venho com um batom da minha preferência e passo nas áreas de dentro do contorno e interligo os dois com o pincel de esfumar”, ensina a expert. Aprenda a técnica em vídeo abaixo:

Contorno dos anos 1990 e 2000

Tem muita gente pagando a língua com várias trends que odiavam entre os anos 1990 e 2000: isso porque elas estão de volta! O contorno nunca esteve tão forte, dando aquele efeito de lábios cheios que é sucesso nas redes sociais.

“Há algumas formas de você modernizar esse contorno, mas a gente têm visto referências atuais que estão usando de fato aquele lábio mais contornado, com tons terrosos, o batom mais claro no centro e o gloss por cima, que também é uma possibilidade”, diz. ”Para criar essa coisa um pouco mais moderna apostamos no contraste entre o lápis e o batom de uma forma bem menor e englobamos o gloss por cima dessa composição. Os tons terrosos são bem utilizados na hora de usar essa tendência, tons de nude – esse cada um tem o seu – ou em tons mais rosados que combinam com a vida real”, sugere Brigitte.

Boca esfumada

Não é só nos olhos que o efeito esfumado aparece! A técnica, de acordo com Brigitte, é possível nos lábios tanto para o dia, quanto para festas noturnas. Você pode reproduzir aí de casa com um batom de sua preferência, aplicando o produto no centro da boca e esfumando em batidinhas até as extremidades. Caso o tom não fique como o esperado você pode refazer todo o processo até atingi-lo. Para corrigir possíveis borrões, utilize as hastes flexíveis com pontas de algodão.

Ombré Lips

Se você ama um degradê no make, essa técnica nasceu para você! O ombré lips pode ser feito de diversas maneiras e Brigitte escolheu uma das mais didáticas e fáceis para te ensinar:” Você pode aplicar o contorno de uma forma bem precisa na boca e esfumar dentro do lábio, entre o lápis e o batom. O contorno sempre deve ser mais escuro que o centro da boca, assim você consegue o efeito de ombré lips”, ensina a profissional. Outra possibilidade é utilizar o batom desejado por todo o lábio, e depois aplicar um corretivo no centro dando suaves batidinhas com a ponta do dedo.

Glossy lips

Esse é perfeito para aquele dia corrido ou para quando você deseja destacar os olhos, mas ainda assim deixando os lábios com volume. “Existem diversos produtos, gloss transparente, com cor, mas estamos vivendo hoje o comeback do gloss com brilhinhos. Para atingir o efeito, você pode aplicar em todo o lábio como um batom comum ou só no centro pra dar um brilho e leve volume”, orienta.

Gostou de todas as ideias, mas ainda não tem os produtinhos para reproduzir? A gente preparou uma lista incrível para te ajudar. Confira:

1- Batom Matte Powder Una, Natura, R$50,90. Compre aqui.

2- Batom e Blush Cushion Ultraleve 2, Avon, R$34,99. Compre aqui.

3- Lápis Batom Instalip Páprica Intense, oBoticário, R$17,90. Compre aqui.

1- Batom rouge graphist fall look, Dior, R$199. Compre aqui.

2- Gloss efeito vinil incolor, Quem disse, Berenice, R$34,32. Compre aqui.

3- Batom Noir Révélateur, Givenchy, R$159. Compre aqui.

