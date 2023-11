Makes na vida real: como reproduzir as tendências da SPFW 56

Com o fim da SPFW 56, trouxemos as tendências de make favoritas dos maquiadores para a vida real. Nas passarelas, sabemos que há um conceito a ser mostrado, com uma estética diferenciada e, muitas vezes, altamente artística – sem contar a intencional harmonia com os looks. União que conduz os espectadores pela mente criativa dos designers.

Como as belezas da SPFW 56 estavam em ‘ambiente controlado’, e, no dia a dia, o clima quente ou algum imprevisto pode fazer com que a maquiagem se transforme, precisamos conhecer as técnicas possíveis para adaptar as propostas. Por isso, para colocar a arte das makes dos desfiles para jogo, os truques são sempre bem-vindos!

Olhos gráficos e coloridos

O azul, o preto e tons metálicos ganharam destaque nos olhos das modelos em vários desfiles, antecipando algumas das tendências de maquiagem para o Verão 2024. “Os olhos coloridos e vibrantes estarão em todos os lugares. Uma dica que gosto é usar produtos líquidos, que permitem uma aplicação mais precisa e garantem bastante pigmentação”, comenta Roberta Machado, maquiadora, especialista em embelezamento do olhar e micropigmentação, do VISS Cabeleireiros Visagistas.

Segundo ela, delineadores e sombras líquidas são ótimas opções para criar looks marcantes. Dá para usar as próprias sombras de uma paleta com um pouco de fixador de maquiagem. “Você faz uma mistura e cria o seu próprio delineador. Eu gosto de aplicar com um pincel chanfrado, para ter mais precisão. Depois, costumo selar com a sombra em pó, da mesma cor, para trazer mais fixação”, explica Roberta.

Para os entusiastas do olho gráfico, Odete Xavier Rodrigues, makeup artist do The Art Salon, aponta para a escolha do traço mais grosso nos cantos dos olhos, especialmente os internos. “Também acho que vale investir nas cores mais chamativas, como preto, vermelho e roxo. Quanto aos produtos para fazer o traço maior, têm várias opções no mercado, como delineador em caneta, delineador em gel, delineador lápis… a escolha é sua. Vale investir naquele que você tem mais facilidade em usar”, diz Odete.

As maquiadoras fazem um alerta para o restante da maquiagem, caso você procure por uma beleza mais equilibrada. O ideal é que a atenção esteja em uma região, como nos olhos, deixando outras, os lábios, por exemplo, mais discretas. “Além disso, para as peles maduras ou pessoas com a pálpebra mais caída, a melhor opção são os delineados esfumados, que não marcam tanto, mas ainda cumprem seu objetivo de beleza”, pontua Roberta.

Como escolher o delineador para o formato do olho

Olhos grandes: Lápis kajal, que deixa o olho mais marcado.

Olhos pequenos: É melhor usar a caneta delineadora, principalmente para os traços finos.

Olhos caídos: Aqui, vale investir em caneta delineadora, que é fácil de passar, ou lápis retrátil.

Olhos puxados: A ponta fina da caneta delineadora ajuda a fazer um traço mais preciso.

Olhos amendoados: Para melhor precisão, a caneta delineadora ou delineador em gel. Um detalhe importante é que, para o olho amendoado, qualquer tipo de traço fica bom.

Olhos fundos: Delineador em gel. As cores escuras devem ser evitadas, pois deixam os olhos fundos em evidência. A sugestão é ir para as cores claras e iluminadas.

Pele saudável, pele iluminada

Uma das trends universais foi, com certeza, a pele saudável, com cara de que faz a rotina de skincare com alegria, pois sabe o quanto esses cuidados são importantes. Roberta aponta para a preparação da pele como um dos grandes segredos de sucesso. “A hidratação é fundamental antes de começar a se maquiar. Com o calor que estamos passando, o ideal é procurar por um hidratante adequado para o seu tipo de pele. Além disso, você pode optar por bases mais leves e mates, e usar um iluminador em pontos específicos, como nas maçãs do rosto, na parte interna dos olhos, na ponta do nariz e no arco do cupido.”

Para as áreas restantes, em que você quer um efeito matte, especialmente nos dias quentes, Odete indica a selagem com pó solto ou pó translúcido. “Existem vários pontos positivos, como não marcar as linhas de expressão, pois são pós mais finos; e não deixam a pele com aquele aspecto opaco do pó compacto. Pode usar ainda um fixador de maquiagem iluminador, que aumenta a durabilidade e dá acabamento perfeito, sem tirar esse aspecto glow”, diz Odete.

Uma dica para escolher a cor certa do iluminador para a sua pele? Testar e testar. Porém, para as peles mais claras, os tons perolados e rosados costumam funcionar mais. Já os tons médios de pele combinam com o rosado médio e os dourados; e as negras podem apostar nos dourados mais intensos e no tom de rosé gold. “Nessas horas, as peles maduras pedem por produtos cremosos, para não marcarem as linhas”, ressalta Roberta.

Como escolher a máscara de cílios?

Se o seu lance não for o olho gráfico ou colorido, uma alternativa para entrar nas tendências de make de 2024 é usar e abusar das máscaras de cílios. Mas a grande dúvida é como escolher a melhor máscara e, segundo as maquiadoras, tudo depende do aplicador e o seu efeito.

Para ter o efeito de cílios alongados e mais definidos, porém sem aquele efeito de um grudado no outro, Roberta indica a haste ou aplicador com as cerdas mais duras, geralmente de plástico ou borracha, que sejam mais separadas uma das outras; e com o produto com uma densidade mais fina. “A gente acha que não, mas o produto dentro da máscara de cílios influencia bastante o resultado final. Assim, você pode aplicar várias camadas, construir um olhar poderoso, e não ficar tudo grudado”, afirma ela.

Além disso, Roberta chama atenção para as máscaras coloridas, que prometem estar no topo das tendências em 2024. “Usar a máscara da mesma cor da sombra ou criar um olho com cores complementares, como uma pálpebra verde e os cílios vermelhos, é sucesso”, finaliza Roberta.

