SPFW N56: Tendências de make favoritas dos maquiadores

“Veremos aquela blocada na pálpebra com esfumado a partir do côncavo e o cílio colorido, é outra grande tendência”, completa.

“Eu acho que o colorido está vindo cada vez mais forte. Passamos por um período de cor com um traço bem definido. Esse gráfico deu uma sumida, mas a cor ficou”, conta ele, que aposta no azul e verde, em tons aquarelados.

Durante a SPFW , renomados maquiadores como Ricardo dos Anjos , Helder Rodrigues , Maxi Weber e Marcello Costa compartilharam suas perspectivas sobre as tendências atuais de maquiagem , sendo as principais apostas da temporada. Entre a volta das cores vibrantes, intensificação do foco nos olhos, com sombras metálicas e delineadores impactantes, e a atemporalidade do delineador gatinho, uma trend foi universal entre eles: a pele saudável.

Helder Rodrigues

Helder Rodrigues assinou a make de Weider Silveiro, que trouxe olhos marcados, make favorito do momento. “A volta do olho, sem dúvida [é tendência]! Vamos usar os olhos de todos os tipos e formatos. Sombra metálica, cores, delineador, tudo de mais intenso! Eu acho que o branco é uma cor que ainda vai continuar no radar”, conta Helder. Para fechar esse olhão, ele completa com uma pele mais iluminada, bem verão.

Maxi Weber

Maxi Weber fez a beleza da marca David Lee, com direito a blush marcado e olho iluminado no cantinho interno. A maquiadora também adora olhos impactantes e sua tendência escolhida foi o delineador gatinho, que ganhou mais força com a releitura do foxy eyes.

“O Cat Eye sempre vai ser um sucesso, porque a gente quer olhos com esse efeito, bem puxados. E a magia está no olhar. Eu acho que essa é uma tendência super forte”, conta a maquiadora.

Marcello Costa

Marcello Costa e o SENAC foram os responsáveis pela beleza do desfile da TA Studios. No backstage, ele contou sobre as trends de make que mais gosta e adere em seu trabalho.

“As tendências que eu tenho usado, em Milão, Paris, Nova York e Londres, é a pele espelhada e um batom bold. E o que é pele espelhada? É uma pele totalmente umedecida, natural e que veio a calhar muito bem para essa coleção da TA Studios”, conta.

Para trazer essa beleza é preciso pensar no tratamento que vem antes da maquiagem. “Você passa o sérum e faz todo o tratamento de pele, em seguida, a base. Toda essa saúde vai aparecer através do make. Você não sente que está usando maquiagem, é uma pele bem levinha”, completa ele.

Para completar, Marcello aposta em um batom bem marcante e um olho nude, sem máscara.

Qual é sua trend favorita?