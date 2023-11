SPFW N56: Confira as principais tendências da moda

A SPFW N56 chegou ao fim no último domingo (12), encerrando a grandiosa maratona de desfiles na cidade de São Paulo, mas isso não significa que a gente está preparada para deixar o evento no passado. O evento dita as principais tendências que devem entrar nos nossos guarda-roupas durante a temporada, ressaltando desde os acessórios maxi até o retorno do all jeans. E após 38 desfiles repletos de novidades para nos inspirar, destrinchamos as maiores tendências de moda para que você já corra e aposte em novas oportunidades.

Pele à mostra

Não é segredo que a transparência nas roupas tem a cara do verão, ganhando destaque particular na Semana de Moda de Copenhague. Mas, apesar de vermos nas passarelas do mundo, esperávamos para ver se marcaria presença no principal evento de moda do Brasil.

Pele à mostra não faltou nos desfiles da SPFW N56, sendo elevada a partir de tecidos leves e sedosos. Peças íntimas – como calcinhas e croppeds – foram evidenciadas com peças transparentes em diversos desfiles.

Esse foi o caso da SAU, marca estreante nesta edição, que desfilou um vestido praiano vermelho e branco com tecidos transparentes, pareado com um vestido na onda mini.

E essa não foi a única vez que a marca destacou a transparência na sua coleção, tendo utilizado também de forma mais sútil para dar um toque final no look de algumas das modelos, que tinham pequenos retalhos de tecido em seus biquínis e maiôs com um tecido sedoso.

Já a Artemisi, outra das marcas estreantes, ousou mais no quesito da transparência. O destaque foi o look transparente de picos brancos, que cobria a modelo apenas com uma calcinha branca e um cropped plástico que acentua suas curvas.

O elemento tendência também apareceu em um dos tops desenvolvidos pela marca, semelhante a um cropped de plástico que destacava os seios da modelo, a silhueta era completamente transparente.

Já Helo Rocha desfilou um vestido longo e elegante todo feito em renda.

A força do all jeans

O denim voltou para ficar nesta São Paulo Fashion Week! O movimento Sou de Algodão realizou uma homenagem aos 150 anos do material, em parceria com grandes nomes, como a Dendezeiro.

O desfile do movimento foi marcado apenas por produções sustentáveis no estilo all jeans, pareando ballgowns de denim com as clássicas jaquetas jeans que todos conhecemos e amamos.

As composições de 100% denim também apareceram no desfile da TA Studios, no qual uma de suas modelos desfilou pela passarela com uma saia midi em conjunto com uma blazer no estilo cropped, ambos finalizados no tecido jeans. E para honrar uma composição all jeans, a marca também produziu um sapato feito do mesmo material.

A tendência também pode vir de maneiras mais criativas, como no desfile do Weider Silveiro. O designer produziu uma espécie de vestido longo denim, que foi trabalhado com expertise em bordados artesanais, pareado com uma calça no mesmo tecido.

O elemento também apareceu com força no desfile da Heloisa Faria, que através da upcycling beauty, reaproveitou materiais para dar vida a novas composições e possibilidades.

Dourado é a cor do verão

Em meio a tantos desfiles, uma coisa é certa: o dourado é a cor do verão, se destacando como uma das favoritas dos designers na SPFW! Neste quesito, um dos destaque foi Walério Araujo, que criou um look completamente dourado, com uma saia longa, cropped e um par de asas de anjo coladas no pescoço da modelo.

O dourado também apareceu em um dos conjuntos da Patricia Vieira, que criou uma calça escamada e um top solto triangular, ambos na cor, além de vestidos longos.

Já João Maraschin optou por utilizar a cor aplicada em vestidos pretos ou peças brancas, dando um toque de brilho.

Adeus, saltos!

O conforto ficou em primeiro lugar na SPFW N56, dando um “até logo” aos saltos altos e dando uma bem-vinda calorosa aos tênis e sapatilhas de bailarina.

Foram poucos os desfiles que contaram com o clássico salto alto, havendo maior destaque para os modelos flat, como sandálias e chinelos, que têm se tornado os queridinhos das redes sociais.

Um dos desfiles que deu grande destaque a essa tendência foi o de Weider Silveiro, que usou um único modelo de sapatilha com detalhes arredondados para todas suas modelos, modificando apenas as cores que cada uma levava à passarela.

No desfile do Ateliê Mão de Mãe, o chinelo ganhou um toque todo especial com flores de crochê.

Hora das texturas

A inovação nos tecidos marcou presença, dos acolchoados aos felpudos. As texturas estiveram em grande parte dos desfiles da São Paulo Fashion Week, como na coleção da Apartamento 03, em que vimos um vestido azul formado por flores tridimensionais, abandonando o básico e dando alô para o verão do jeito certo!

Já Walério Araujo ousou ao apresentar uma composição repleta de pelos avermelhados.

O desfile da João Maraschin também levou uma das peças mais inovadoras no quesito de texturas, apresentando um vestido branco com o que pareciam ser grandes bolas de pele ou emaranhados de fio, que davam à peça um efeito 3D deslumbrante.

Aposte nas franjas!

As franjas ganharam uma nova cara na SPFW, aparecendo em desfiles como os da Sou de Algodão, que incorporou o elemento a diversos dos seus looks, usando uma vibe de denim rasgado para um estilo urbano.

Já Martins e Ronaldo Silvestre também levaram as franjas à passarela, colocando-as em elementos como jaquetas, vestidos e, inclusive, um lenço azul e branco gigante.

Alfaiataria confortável!

A alfaiataria sempre está nas maiores passarelas do mundo, mas desta vez chegou de uma forma um pouco diferente: a alfaiataria comfy.

Esqueça os tecidos desconfortáveis e aposte em peças de alfaiataria com tecidos mais leves e suaves. Isto foi fortemente usado no desfile da TA Studios e do Weider Silveiro, que escolheram tecidos que remetem aos de um pijama bem confortável para criar looks elegantes e perfeitos para um dia de trabalho.