Tendência: vermelho é a cor mais quente do verão

Um olhar atento na última Semana de Alta-Costura adiantaria uma informação importante: o vermelho é a tendência da próxima estação. Cabelo, maquiagem e roupas serão tomados pela cor, inclusive em solo brasileiro. Quem reforça essa ideia é Gotham, o beauty artist da Dendezeiro, que desfilou na SPFW na última sexta (10).

Vermelho nos cabelos

Esqueça o loiro, castanho ou preto, é o vermelho quem vai brilhar nos fios das fashionistas durante o verão.

“O cabelo vermelho é o momento para os próximos meses. Com ele, apostar em elementos básicos no make e na roupa é possível, afinal, já chama muita atenção. É ótimo para quem prefere a mistura do prático e complexo”, conta o especialista.

O vermelho-tomate é a aposta, mas é possível explorar outras tonalidades considerando o visagismo e o que fica melhor em você.

Vermelho nas roupas

Quando Giambattista Valli, Alexis Mabille e outras maisons trouxeram o vermelho para as passarelas, durante a Semana de Alta-Costura de 2023, os especialistas rapidamente imaginaram a cor sendo a próxima trend do momento.

Alguns meses depois, é possível ver a continuidade da proposta. Walério Araújo, Ronaldo Silvestre, Martins, Artemisi e David Lee criaram peças onde o vermelho surge.

Vermelho no make

“Vermelho é a cor do verão”, disse Gotham. Não à toa, foi a selecionada para colorir os rostos das modelos. Depois de surgirem nas passarelas, blush marcadinho, olhos vibrantes e batom, tudo em vermelho, têm tudo para aparecer nas ruas e no feed da sua rede social favorita.

Vermelho nas unhas

As apaixonadas por envernizar a ponta dos dedos podem comemorar: o vermelho também está em alta nas nail arts.

Não importa se a cor está nos detalhes ou na unha inteira, a verdade é que ela tem tudo para ser a sua favorita no próximo verão.